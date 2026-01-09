Tăng phụ cấp nghề giáo dục, mỗi tháng ngân sách phát sinh hơn 1.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tính toán cụ thể chi phí phát sinh nếu thực hiện điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với đội ngũ nhà giáo và nhân viên ngành giáo dục.

Báo cáo cho thấy, phương án điều chỉnh phụ cấp nhằm khắc phục những bất cập kéo dài trong chính sách đã ban hành từ năm 2005, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với lộ trình cải cách tiền lương theo các nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

Bộ GD&ĐT đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với đội ngũ nhà giáo và nhân viên ngành giáo dục (Ảnh: DT).

Chi phí phát sinh lớn nhất từ giáo viên mầm non, phổ thông

Theo Bộ GD&ĐT, nhóm đối tượng có tác động ngân sách lớn nhất là giáo viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Với đề xuất điều chỉnh tăng thêm 10% phụ cấp ưu đãi theo nghề so với mức hiện hành, chi phí ngân sách dự kiến tăng khoảng 1.042 tỷ đồng mỗi tháng.

Đây là nhóm chiếm số lượng đông đảo trong toàn ngành giáo dục. Hiện nay, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hưởng lương từ ngân sách nhà nước lên tới gần một triệu người, làm việc tại các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, phân bố rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bộ GD&ĐT cho rằng mức phụ cấp hiện hành chưa tương xứng với đặc thù lao động sư phạm và chưa bảo đảm mức sống cho giáo viên, nhất là giáo viên trẻ và giáo viên công tác tại khu vực đồng bằng, thành phố. Việc điều chỉnh phụ cấp được đánh giá là cần thiết để ổn định đời sống, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên yên tâm công tác.

Ngoài nhóm mầm non và phổ thông, báo cáo cũng đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp đối với giáo viên trường dự bị đại học. Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề của nhóm này được đề xuất điều chỉnh từ 50% lên 80%, với chi phí phát sinh ước tính khoảng 343 triệu đồng mỗi tháng.

Một số nhóm không làm tăng chi ngân sách

Báo cáo đánh giá tác động cũng lần đầu đề xuất bổ sung mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 20% đối với viên chức và người lao động thuộc nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ và các chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (trừ giáo viên, giảng viên) trong các cơ sở giáo dục công lập.

Với đề xuất này, chi phí bổ sung dự kiến khoảng 158 tỷ đồng mỗi tháng, được xác định là khoản chi mới từ ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường cao đẳng, Bộ GD&ĐT đề xuất điều chỉnh tăng thêm 5% phụ cấp ưu đãi theo nghề cho giảng viên và 20% cho nhân viên. Tuy nhiên, do các cơ sở này thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi tiền lương, việc điều chỉnh không làm phát sinh chi ngân sách nhà nước.

Bên cạnh tác động về ngân sách, Bộ GD&ĐT đánh giá việc ban hành Nghị định mới sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, thay thế các quy định đã áp dụng hơn 20 năm, đồng thời khắc phục tình trạng chi trả phụ cấp chưa thống nhất giữa các địa phương.

Theo báo cáo, dự thảo Nghị định được xây dựng trên tinh thần kế thừa những quy định còn phù hợp, không mở rộng thêm đối tượng hưởng phụ cấp so với hiện hành, đồng thời bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn khi triển khai cải cách tổng thể chính sách tiền lương trong thời gian tới.