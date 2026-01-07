Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Sáng 7/1, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi đợt rét đậm, rét hại diện rộng của mùa Đông 2025-2026.

Theo ông Hưởng, chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh với trường dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ ngày 5/1 nhiệt độ ở miền Bắc giảm mạnh, trời rét, trong đêm qua và sáng nay nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc nhiệt độ giảm sâu.

Theo đó, ở vùng núi, trung du phía Bắc nhiệt độ giảm còn 7-9 độ C, khu vực đồng bằng ven biển nhiệt độ thấp nhất sáng nay giảm còn 9-11 độ C, trời rét buốt.

Bên cạnh đó, một số nơi có nhiệt độ thấp hơn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2,7 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 2,8 độ C; Sapa (Lào Cai) 4,1 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 5,4 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng nay phổ biến dưới 10 độ C, tại Ba Vì 8 độ C; Sơn Tây 9,4 độ C; Láng 12 độ C; Hoài Đức 9,7 độ C; Hà Đông 9 độ C.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) sáng 7/1 (Ảnh: CTV).

Ông Hưởng nhận định ngày 7-10/1, ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí lạnh mạnh, tuy nhiên trên các tầng khí quyển tại độ cao 1.500-5.000m là trường gió phân kỳ (gió Tây Bắc).

Vì thế ở các tỉnh miền Bắc khoảng thời gian này chuyển sang trạng thái ít hoặc quang mây, phát xạ nhiệt gia tăng khiến nền nhiệt đêm và sáng ở các tỉnh miền Bắc giảm mạnh, theo vị chuyên gia.

Ông Hưởng dự báo khoảng thời gian trên, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ khoảng 7-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, vùng đồng bằng 8-12 độ C.

"Sáng trời rét buốt nhưng trưa và chiều nắng lên, trời ấm hơn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh miền Bắc ngày 7-10/1 có thể tăng lên ngưỡng 18-21 độ C, tuy nhiên chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn", ông Hưởng nhận định.

Vị chuyên gia cũng nhận định khoảng ngày 7-9/1, miền Bắc tiếp tục xảy ra tình trạng rét đậm diện rộng, vùng núi cao có nơi rét hại, cần đề phòng hiện tượng băng giá, sương muối ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Theo thống kê, đợt rét này muộn hơn khoảng 10 ngày so với trung bình hàng năm (trung bình hàng năm rét đậm, rét hại thường xảy ra vào nửa cuối của tháng 12).

Ông Hưởng dự báo nền nhiệt độ trung bình trong tháng 1/2026 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

"Sau đợt rét này, nhiều khả năng cho đến cuối tháng 1 sẽ là một thời kỳ ấm lên, với nền nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, trung du phía Bắc nhưng thời gian không kéo dài", vị chuyên gia nhận định.