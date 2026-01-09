Người phụ nữ bị túm tóc, đánh tại hành lang chung cư ở Hà Nội

Sáng 9/1, chỉ huy Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang kiểm tra, xác minh thông tin một phụ nữ bị hành hung tại khu vực hành lang chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.T.H., cư dân chung cư trên, phản ánh việc bị một nhóm người tấn công. Theo clip do chị H. chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 8/1 tại hành lang tòa nhà.

Chị H. cho biết, trước đó phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này cũng nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi không chuẩn mực.

Chị H. bị hành hung tại hành lang chung cư (Ảnh: Chụp màn hình).

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng tải thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân, đồng thời đề nghị ban quản lý tòa nhà lưu ý, xử lý.

Sau khi bài đăng xuất hiện, theo phản ánh của chị H., một số người được cho là người thân của nam thanh niên trên đã chặn chị lại tại hành lang chung cư và hành hung.

Trao đổi với phóng viên sáng cùng ngày, chị H. cho biết đang chờ kết quả thăm khám của bác sĩ và nghi bị chấn động não.