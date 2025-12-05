Ai xử lý chướng ngại thoát hiểm trong vụ cháy 4 người chết ở TPHCM?

Liên quan đến vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (TPHCM) khiến 4 người thiệt mạng, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, vụ cháy xảy ra tại hộ kinh doanh Ốc Bà Trâm do bà Đ.T.K.H. làm chủ.

Giấy đăng ký hộ kinh doanh được cấp ngày 24/1 với ngành nghề kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Phần mặt tiền căn nhà số 227 Trần Hưng Đạo bị bịt kín để làm bảng hiệu cửa hàng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra tại căn nhà ống 4 tầng với mặt tiền hẹp, phục vụ kinh doanh. Toàn bộ ban công mặt tiền bị che chắn để làm bảng hiệu.

Phía sau nhà có hẻm nhỏ, nhưng không có cửa hậu thông ra hẻm. Vị trí lẽ ra là cửa hậu đã bị một bồn hoa cao gần 1m án ngữ. Căn nhà được lợp mái, không có sân thượng.

Người dân xung quanh cho biết, do căn nhà có nhiều chướng ngại vật, việc tiếp cận để dập lửa và giải cứu các nạn nhân bên trong rất khó khăn. Có 2 cô gái đã tự nhảy từ cửa sổ tầng 3 phía sau nhà xuống đất, bị thương nặng nhưng may mắn giữ được tính mạng.

Bồn hoa ở phía sau căn nhà bị cháy (Ảnh: An Huy).

Theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM, căn nhà trên thuộc thẩm quyền kiểm tra phòng cháy, chữa cháy của UBND cấp phường, theo quy định tại Nghị định 105/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, Điểm c, Khoản 2, Điều 13 Nghị định 105/2025/NĐ-CP nêu rõ UBND cấp xã (phường, đặc khu) tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công trình nhà ở kết hợp kinh doanh khi thấy có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã có nhiều công văn hướng dẫn, nhắc nhở các UBND phường, xã, đặc khu phối hợp với lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình vi phạm trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Chỉ 2 ngày trước, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm ký công văn đề nghị chính quyền phường, xã, đặc khu rà soát, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trong công văn này, Sở Xây dựng cho biết, từ ngày 18/8 đến 17/11, các đơn vị đã kiểm tra hơn 4.200 công trình trên địa bàn thành phố, phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy như việc dựng gạch hoặc thạch cao che chắn phần ban công, gây khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn; cơi nới, lấn chiếm gây cản trở lối thoát hiểm...

Tuy nhiên, theo quy định mới về phân cấp quản lý trật tự xây dựng tại TPHCM, Sở Xây dựng thành phố không trực tiếp xử lý các vi phạm này mà phải để UBND cấp phường, xã xử lý.

Do đó, Sở Xây dựng "chuyển thông tin" cho chính quyền cấp xã, đồng thời đề nghị địa phương khẩn trương thu thập hồ sơ, xác minh và xử lý vi phạm.