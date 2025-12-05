2 cô gái nhảy từ tầng 3 để thoát khỏi quán ăn bị cháy ở TPHCM

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại quán bún ốc ở số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lối ra vào tầng trệt của quán bún ốc được lắp cửa cuốn. Khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng phải phá cửa để phục vụ công tác chữa cháy.

Bên trong hiện trường, bàn ghế và vật dụng bếp nằm ngổn ngang, che chắn lối đi chính cũng là lối thoát hiểm duy nhất. Nhiều vật dụng bị ám khói, cháy đen. Tại một phòng ngủ tầng 2, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, tường đen kịt vì khói.

Khu vực phía sau của căn nhà xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: An Huy).

Mặt tiền các tầng được phủ kín bằng gạch trang trí và biển quảng cáo. Phía sau quán là con hẻm nhỏ rộng gần 2m.

Theo người dân, phía sau căn nhà vốn là lối thoát hiểm thứ hai, nhưng cửa sổ lùa ở tầng 2, 3 bị chắn bởi các cục nóng máy lạnh, phần trên cùng bị rào kín bằng lồng sắt.

Dưới nền đường hẻm phía sau, một hộ dân đối diện tự xây các bồn hoa cao hơn 0,5m để trồng cây kiểng. Khi hỏa hoạn xảy ra, người dân dùng thang nhôm tìm cách tiếp cận cứu nạn, nhưng không được vì vướng bồn hoa này.

Qua clip hiện trường, đám cháy xuất phát từ khu vực bếp ở tầng trệt. Khói đen nhanh chóng bốc lên các tầng trên, nơi có nhiều người đang ngủ.

Khi phát hiện cháy, những người trong nhà không thể thoát ra vì mặt tiền bị bít kín bởi gạch trang trí và cửa cuốn; lối thoát phía sau cũng bị chắn kín bởi lồng sắt và cục nóng máy lạnh.

Bà Trần Thị Mỹ Lộc (58 tuổi, ngụ hẻm phía sau quán) cho biết, lúc xảy ra cháy, do không có lối thoát nạn thứ hai, hai cô gái đã nhảy từ cửa sổ lùa ở tầng 3 phía sau xuống đất, bị thương nặng. Người dân hỗ trợ sơ cứu và đưa hai nạn nhân đến bệnh viện.

Một trong hai cô gái bị thương đang được điều trị tại bệnh viện ( Ảnh: K.S.).

Trưa cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra nguyên nhân và khắc phục sự cố. Thiếu tướng cũng gặp gỡ những người sống tại quán bún ốc, thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Theo báo cáo của Tổng đài Cấp cứu 115, lúc 4h47 ngày 5/12, đơn vị nhận tin báo cháy nhà tại địa chỉ 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Kíp cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) đến hiện trường lúc 4h55, cấp cứu 3 trường hợp và chuyển về cơ sở 2 lúc 5h15 (nữ 18 tuổi, nữ 21 tuổi và nữ 35 tuổi). Kíp trực của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng chuyển 3 ca về Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2), gồm: nữ 40 tuổi, bé gái 7 tuổi, và bé trai 2 tuổi.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận tổng cộng 6 trường hợp, trong đó 2 người tỉnh táo; 4 trường hợp còn lại tím tái, ngưng tim, ngưng thở trước khi đến viện.

Một căn phòng trong quán ăn bị cháy (Ảnh: A.H.).

Tại khoa Cấp cứu Hồi sức Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 2 trường hợp tỉnh táo được theo dõi sát; sau khi rà soát chấn thương và đánh giá tình trạng ổn định, cả hai được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 1) để tiếp tục theo dõi (nữ 18 tuổi và nữ 21 tuổi).

Bốn trường hợp còn lại dù được êkíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 hồi sức, kích hoạt ECMO, nhưng do tình trạng quá nặng (ngưng tim trước nhập viện) nên đều tử vong.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: L.Q.A. (SN 1997), Đ.T.K.H. (SN 1985), Đ.K.L. (SN 2018) và H.N.K.N. (SN 2023).