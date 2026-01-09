Nhận hối lộ tiền tỷ, 2 cựu cán bộ ở Đắk Lắk lĩnh án

Sáng 9/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk và Bùi Văn Từ, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk cùng 8 năm tù về tội Nhận hối lộ. Về phần dân sự, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Đối với tội Đưa hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn 30 tháng tù; bị cáo Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty An Nguyên, 18 tháng tù.

HĐXX đánh giá, các bị cáo có hành vi đưa - nhận hối lộ đã xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước; gây mất niềm tin, ảnh hưởng xấu tới dư luận; làm thoái hóa, biến chất cán bộ.

Song khi tuyên án, HĐXX cũng xem xét các bị cáo Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ phạm tội có nguyên nhân từ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ủy; phạm tội có tính chất thụ động; không vòi vĩnh, ép buộc doanh nghiệp đưa tiền…

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử tất cả các bị cáo cũng đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhanh chóng khắc phục toàn bộ số tiền hối lộ,...

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Huy).

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, các bị cáo Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương cùng ông Dương Chế Quang, Giám đốc Công ty Phương Đông (đã qua đời) đến gặp ông Phạm Ngọc Nghị, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm bị cáo này báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đồng ý cho họ được thực hiện dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột.

Ông Nghị đồng ý ủng hộ và yêu cầu các bị cáo phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Cuối năm 2020, bị cáo Phạm Văn Hạ (khi đó là Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Đặng Sỹ Hồng thực hiện khoảng 1/3 khối lượng xây lắp dự án; nhóm bị cáo Hải, Chương, ông Quang thực hiện 2/3 khối lượng còn lại.

Ông Nghị cũng đồng ý và vẫn yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau đó, Bùi Văn Từ (khi đó là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) gặp, đề nghị và thống nhất với nhóm Hải, Chương và ông Quang về việc cho doanh nghiệp do Từ giới thiệu tham gia 25% khối lượng của Hải, Chương và ông Quang tại gói thầu số 3 và số 4.

Để tham gia dự án, ông Đặng Sỹ Hồng thống nhất đưa Công ty Licogi 16.6 và Công ty Hồng Hà tham gia 2 gói thầu trên, đồng thời thu phí 6% giá trị hợp đồng trước thuế.

Tuy nhiên, do Công ty Hồng Hà không đủ năng lực nên ông Hồng gặp và nhờ Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) cho mượn pháp nhân của Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, để Công ty Hồng Hà thực hiện gói thầu số 3. Đổi lại, Tập đoàn Thuận An thu 2% phí quản lý theo khối lượng thi công.

Trước khi đấu thầu, nhóm Hải, Chương, ông Quang thống nhất sau khi trúng thầu và giải ngân tạm ứng, sẽ chi 9 tỷ đồng cho Bùi Văn Từ (mỗi người 3 tỷ đồng) và chi 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng cho Phạm Văn Hạ.

Quá trình lập hồ sơ mời thầu, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ chỉ đạo chỉnh sửa nội dung hồ sơ mời thầu tại mục tiêu chí “kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp” mời thầu theo từng hạng mục chính trong công trình để các nhà thầu dễ liên danh và dễ đáp ứng năng lực của từng thành viên trong liên danh.

Theo cáo trạng, sau khi được Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện để trúng thầu và ký hợp đồng thi công xây dựng, Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa 5,1 tỷ đồng cho Phạm Văn Hạ và 6 tỷ đồng Bùi Văn Từ.