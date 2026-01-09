Thúc tiến độ giao căn hộ tái định cư dự án cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật.

UBND TPHCM ghi nhận nỗ lực của các phường liên quan, cùng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh và Gò Vấp trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ đề ra trong tháng 11/2025 do quỹ nhà tái định cư và nhà ở xã hội chưa được bố trí kịp thời.

Những căn nhà ven rạch Xuyên Tâm đã được giải tỏa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Để khắc phục tồn tại, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát nguyên nhân các điểm nghẽn, đồng thời triển khai ngay các giải pháp cụ thể.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao hoàn thành việc sửa chữa các căn hộ chung cư phục vụ tái định cư trước ngày 30/3, bảo đảm điều kiện bàn giao cho người dân ổn định cuộc sống. Đơn vị này cũng phải rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn và báo cáo UBND TPHCM trước ngày 15/1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi tiến độ chung, hướng dẫn các địa phương thực hiện phương án tạm cư phù hợp quy định đối với các hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư và nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, nhằm sớm bổ sung quỹ nhà phục vụ dự án rạch Xuyên Tâm.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động báo cáo, đề xuất hướng xử lý kịp thời nếu phát sinh khó khăn, bảo đảm tiến độ chung của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Vào tháng 11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (UICI) tổ chức lễ khởi công gói thầu XL-01 và XL-02 thuộc dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Đây là 2 gói thầu còn lại trong tổng số 3 gói thầu được triển khai tại dự án này. Trong đó, gói XL-01 có phạm vi từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy. Gói XL-02 từ cầu Bùi Đinh Túy đến đường Lương Ngọc Quyến và gói XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật.