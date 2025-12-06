Ba mẹ con tử vong trong vụ cháy quán ăn là người Hà Nội vào TPHCM mưu sinh

Khoảng 20h30 ngày 5/12, linh cữu của bà Đ.T.K.H. (SN 1985) và 2 con là Đ.K.L. (SN 2018), H.N.K. (SN 2023) được đưa về nhà tang lễ. Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh ba mẹ con.

Có mặt tại nhà tang lễ, anh V.K. (22 tuổi, cháu ruột nạn nhân Đ.T.K.H., gọi nạn nhân bằng dì) cho biết, cả gia đình gần như không đứng vững khi nhận hung tin.

“Tôi nghe tin lúc sáng sớm hôm nay, không thể tin được chuyện này lại xảy ra như vậy”, anh nghẹn giọng chia sẻ.

Căn nhà số 227 đường Trần Hưng Đạo là nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Anh cho biết lần cuối anh gặp dì là hơn một tháng trước. Trong ký ức của anh, dì H. là người phụ nữ vui vẻ, thương người, sẵn sàng giúp đỡ họ hàng. “Ai nhờ giúp gì, dì cũng hỗ trợ. Những lần tụ họp ngày Tết, cả nhà quây quần rất vui… Giờ nghĩ lại chỉ thấy đau lòng”, anh nói.

Gia đình anh V.K. và gia đình nạn nhân Đ.T.K.H. vốn từ Hà Nội vào TPHCM sinh sống nhiều năm, phần lớn làm nghề kinh doanh đồ ăn và hỗ trợ nhau mưu sinh.

“Người thân ở Hà Nội nên khi chuyện xảy ra, cả đại gia đình trong TPHCM đều đổ dồn về nhà tang lễ. Ai cũng bàng hoàng”, anh chia sẻ.

Người suy sụp nhất, theo anh V.K., là mẹ anh - chị ruột của nạn nhân. “Mẹ tôi mệt mỏi từ sáng đến giờ, không nói nổi câu nào”, anh cho biết.

Ngay tại hiện trường vụ cháy, sau khi lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm ban đầu, khung cảnh bên trong quán ăn bị nhuốm màu đen đặc của khói và tro. Những món đồ chơi cháy sém của hai cháu nhỏ nằm lẫn trong đống đổ nát khiến nhiều người xót xa khi chứng kiến.

Không ít người cho biết bản thân ám ảnh khi nhìn thấy hình ảnh ấy, bởi hai nạn nhân ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ: Một bé chỉ hơn 2 tuổi, bé còn lại mới hơn 7 tuổi.

Hiện trường vụ cháy khiến nhiều người không khỏi xót xa (Ảnh: A.H.).

Vụ cháy xảy ra lúc 4h36 sáng 5/12. Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán và dùng vật dụng tại chỗ phá cửa dập lửa, nhưng bất thành. Lúc này, có nhiều người đang mắc kẹt bên trong căn nhà.

Theo Công an TPHCM, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã huy động 9 xe chuyên dụng và 61 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng cắt phá cửa cuốn tầng trệt để phun nước dập lửa và tiếp cận cứu nạn.

Bảy chiến sĩ mặc đồ bảo hộ, phòng độc tiếp cận bên trong. Sau khi khống chế hỏa hoạn, cảnh sát đưa 6 người ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Tuy nhiên, 4 người đã không qua khỏi, gồm: Đ.T.K.H. (SN 1985, chủ quán), L.Q.A. (SN 1990, bạn nhân viên đến chơi), Đ.K.L. (SN 2018, con chủ quán), H.N.K. (SN 2023, con chủ quán).

Hai nạn nhân bị thương là: T.T.N.K. (SN 2007, nhân viên quán) và N.T.N.T. (SN 2004, nhân viên quán). Hai trường hợp đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục chẩn đoán và hồi sức chuyên sâu.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 6h15 cùng ngày. Theo Công an TPHCM, vụ cháy xảy ra lúc ban đêm, vật dụng gia đình cháy tỏa nhiều khói và khí độc, nhiệt lượng lớn gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Căn nhà chỉ có một lối thoát duy nhất ở phía trước và được lắp cửa cuốn kiên cố, khiến lực lượng chức năng phải mất thời gian cắt phá để tiếp cận.