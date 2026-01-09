Dư luận Mỹ "dậy sóng" vụ đặc vụ di trú bắn người ở 2 bang

Căng thẳng sau vụ nổ súng ở Minesota (Ảnh: Reuters).

Căng thẳng giữa bang Minnesota và các quan chức liên bang leo thang sau khi một Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết công dân Mỹ Renee Nicole Good, một phụ nữ 37 tuổi tại Minneapolis. Vụ việc đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình rộng khắp trong bang và nhiều nơi khác.

Theo bà Michelle Gross, Chủ tịch tổ chức Community United Against Police Brutality có trụ sở tại Minnesota và cũng là trợ lý pháp lý của Hiệp hội Luật sư Quốc gia Mỹ, vào thời điểm bị bắn, bà Good đang tham gia một trong các “đội tuần tra khu phố” do các nhà hoạt động địa phương tổ chức nhằm theo dõi, quan sát và ghi hình các hoạt động của ICE.

Cục Điều tra Hình sự Minnesota (BCA) cho biết, ban đầu cơ quan này đã nhất trí với FBI tiến hành điều tra chung vụ nổ súng, nhưng sau đó cơ quan liên bang đã đổi ý và giành quyền kiểm soát hoàn toàn cuộc điều tra.

Theo Giám đốc BCA Drew Evans, quyết định này đồng nghĩa với việc cơ quan bang sẽ không còn được tiếp cận các chứng cứ tại hiện trường, hồ sơ vụ án hay các cuộc phỏng vấn. “Do đó, BCA buộc phải miễn cưỡng rút khỏi cuộc điều tra”, ông Evans nói.

Tổng chưởng lý bang Minnesota, ông Keith Ellison, cho rằng quyết định của FBI là “vô cùng đáng lo ngại” và cho biết chính quyền bang vẫn có thể điều tra dù có hay không có sự hợp tác của chính phủ liên bang. Ông nói thêm, những bằng chứng ông đã xem, bao gồm cả những bằng chứng chưa được công bố, cho thấy khả năng truy tố theo luật bang là có thể xảy ra.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz tuyên bố bất kỳ cuộc điều tra liên bang nào diễn ra mà không có sự tham gia của bang nhiều khả năng sẽ bị coi là một cuộc “tẩy trắng”.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem giải thích, BCA không bị “gạt ra ngoài”, mà đơn giản là không có thẩm quyền trong vụ việc.

FBI từ chối bình luận về tuyên bố của BCA.

Đặc vụ ICE đã bắn bà Good nằm trong số 2.000 sĩ quan liên bang mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố triển khai tới khu vực Minneapolis, trong chiến dịch mà Bộ An ninh Nội địa mô tả là “chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay của DHS”.

Các quan chức DHS, bao gồm cả bà Noem, thanh minh vụ nổ súng là hành động tự vệ và cáo buộc người phụ nữ này tìm cách lao xe vào các đặc vụ trong một hành vi mà họ gọi là “khủng bố trong nước”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng liên tục gọi hành động của bà Good là một cuộc tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật. Ông bác bỏ khả năng một sĩ quan liên bang có thể bị chính quyền bang truy tố.

Người biểu tình đặt hoa tại hiện trường vụ nổ súng khiến người phụ nữ 37 tuổi thiệt mạng (Ảnh: KARE).

Vụ việc chưa lắng xuống, dư luận tiếp tục dậy sóng với vụ nổ súng ở Portland.

Sở Cảnh sát Portland ngày 8/1 cho biết, 2 người đã phải nhập viện sau khi bị các đặc vụ liên bang bắn. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của họ.

Theo Văn phòng FBI tại Portland, vụ nổ súng có liên quan đến các đặc vụ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), và FBI đang dẫn dắt cuộc điều tra.

DHS cho biết vụ nổ súng xảy ra trong lúc các đặc vụ CBP chặn một phương tiện chở 2 người bị cáo buộc có liên hệ với băng đảng Tren de Aragua. Theo DHS, hành khách trên xe là mục tiêu của chiến dịch.

“Khi các đặc vụ tự xưng danh tính với những người trên xe, tài xế đã biến chiếc xe thành vũ khí và tìm cách lao xe đâm vào các nhân viên thực thi pháp luật”, DHS nêu.

Theo DHS, một đặc vụ đã bắn một phát súng tự vệ, sau đó tài xế lái xe bỏ chạy cùng hành khách. DHS cho biết thêm hành khách này có liên quan đến một vụ nổ súng gần đây tại Portland.

Trong buổi họp báo, cảnh sát trưởng Portland Bob Day nói các quan chức địa phương “chưa nắm được các tình tiết của vụ việc này”, nhưng một cuộc điều tra đang được tiến hành.