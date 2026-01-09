Ukraine học theo chiến thuật thiết giáp "nồi đồng, cối đá" của Nga

Một chiếc xe tăng "bồ công anh" của Nga (Ảnh: EP).

Vào tháng 11/2025, lực lượng Nga bắt đầu hàn hàng nghìn sợi kim loại vào các khung thép rồi bắt chặt những khung này lên các phương tiện bọc thép. Loại “giáp nhím” này, được chế tạo từ các dây cáp nhôm, là sáng kiến chống UAV mới được sử dụng hằng ngày, ít nhất là cho tới khi loại “giáp bồ công anh” mới nhất xuất hiện lần đầu trên tuyến đầu.

Hai tháng sau khi Nga tiên phong áp dụng cách làm này, một đơn vị Ukraine đã hàn giáp nhím lên một xe bọc thép chở quân (APC) do Mỹ thiết kế, trở thành kiểu giáp nhím thứ 2 xuất hiện trên chiến trường.

Loại giáp này đánh dấu thêm một lợi thế của Nga trong cuộc chạy đua đối phó UAV. Nga đang là bên nắm lợi thế trong nỗ lực đổi mới để bảo vệ các thiết giáp, một yếu tố góp phần vào những bước tiến của họ trên tiền tuyến. Các đơn vị Ukraine đang sao chép những thiết kế này.

Giáp nhím hay giáp bồ công anh trông tương đối kỳ lạ, cồng kềnh nhưng hiệu quả chúng mang lại là không thể phủ nhận.

Những sợi kim loại nhô ra hơn 30cm từ khung có thể kích nổ các UAV FPV đang lao tới ở khoảng cách đủ an toàn so với thân xe. Nó có thể không đánh bại được mọi UAV, nhưng khiến đối phương tiêu tốn rất nhiều UAV để có thể tiếp cận được thân của thiết giáp.

Việc ngày càng nhiều đơn vị Ukraine gắn giáp nhím lên phương tiện của họ là một dấu hiệu đáng chú ý. Một đoạn video lan truyền gần đây cho thấy một xe bọc thép chở quân M-113 do Mỹ thiết kế được lắp giáp nhím bao quanh toàn bộ, đặt trên một lồng kim loại vốn cũng mang lại khả năng bảo vệ riêng.

“Vật liệu bổ sung như vậy khá nặng nhưng chiếc xe cũ dường như vẫn chịu tải rất tốt", chuyên gia UAV người Canada Roy nhận xét.

UAV đã thay đổi cục diện chiến sự, làm giảm bớt sự áp đảo của "vua chiến trường" xe tăng trên tiền tuyến. Trước thực tế đó, Nga là bên đã nhanh chóng thích nghi, với phiên bản "xe tăng rùa" đầu tiên vào năm 2023, một phương tiện bọc thép, thường là xe tăng đời cũ, được lắp thêm nhiều lớp tấm kim loại.

Hàng loạt phiên bản xe tăng gắn kim loại được ra đời sau đó. Những lớp vỏ kim loại này cồng kềnh và hạn chế khả năng cơ động của xe tăng. Nhưng tính năng "nồi đồng, cối đá" của chúng cũng giúp phương tiện sống sót sau nhiều đòn tấn công bằng UAV.

Các trung đoàn Nga hiện nay thường xuyên bố trí xe tăng rùa gắn con lăn rà phá mìn ở đầu các đội hình xung kích. Những chiếc xe này hứng chịu phần lớn các đòn tấn công UAV FPV của Ukraine và dọn mìn, mở đường cho các phương tiện phía sau tiến tới các vị trí mới bên kia vùng đất không người rộng lớn.

Ukraine phần lớn ở thế phòng thủ kể từ cuối năm 2023 và ít cần đến xe tăng rùa hay xe tăng nhím hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ukraine không áp dụng các biện pháp bảo vệ chống UAV tương tự cho một số phương tiện của mình.

Thực tế, một chu kỳ đã hình thành: Nga đổi mới các loại giáp phương tiện mới. Phía Ukraine cho rằng chúng trông quá kỳ lạ. Nhưng rồi các loại giáp đó chứng minh là thực sự hiệu quả trong chiến đấu và Ukraine nhanh chóng học tập theo.

Với các UAV, FPV và UAV tấn công một chiều không ngừng biến đổi, lực lượng Ukraine vẫn đang nỗ lực nhanh chân hơn Nga. Nhưng khi nói đến đổi mới chống UAV, Nga rõ ràng đang nhanh hơn đối thủ.