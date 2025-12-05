Trắng đêm ngược dòng nước lũ, cứu người dân ở khu vực Bình Thuận

Mưa lớn kéo dài hai ngày qua tại thượng nguồn đã buộc hồ thủy lợi Sông Quao (tỉnh Bình Thuận cũ) phải xả tràn, gây ngập lụt nghiêm trọng tại vùng hạ du phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng trong đêm 4/12.

Chiều 4/12, nước lũ bắt đầu dâng cao, nhấn chìm các khu dân cư thuộc xã Hàm Thắng và thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ), nay là phường Hàm Thắng (Lâm Đồng), gây ngập sâu.

Nhiều người dân sống tại các vùng thấp trũng, ven sông Phú Hài và sông Phú Long đã phải cầu cứu trên mạng xã hội.

Bên cạnh lực lượng chức năng tổ chức di dân khẩn cấp, nhiều đội cứu hộ tình nguyện từ các tỉnh phía Nam cũng đã kịp thời có mặt để hỗ trợ người dân phường Hàm Thắng.

Khoảng 22h ngày 4/12, mực nước lũ tiếp tục dâng cao tại các khu dân cư Phú Long, Kim Ngọc, Bến Lội, Hòa Thắng... Nhiều ngôi nhà tại phường Hàm Thắng bị ngập sâu từ 1m đến 2m, thậm chí có nơi nước dâng gần tới mái hiên.

Ông Huỳnh Hữu Phúc (67 tuổi, phường Hàm Thắng) cùng gia đình đã được Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long cứu hộ vào khoảng 23h khuya. Sau khi được đưa đến nơi an toàn, ông Phúc đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các tình nguyện viên.

Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long, với 4 thành viên và xuồng máy cứu hộ, đã xuất phát từ Vĩnh Long lúc 2h sáng và có mặt tại rốn lũ Hàm Thắng vào 20h cùng ngày. Trong đêm đầu tiên, đội đã cứu hộ thành công 5 người dân đến nơi an toàn.

Ngay khi đến nơi, điện thoại của đội trưởng Trần Huỳnh Hoài Phong liên tục nhận được hàng chục cuộc gọi cầu cứu từ người dân phường Hàm Thắng, đặc biệt là những hộ sống dọc hai bờ sông Phú Long.

Do đây là lần đầu tiên đến Bình Thuận hỗ trợ cứu hộ, anh Trần Huỳnh Hoài Phong đã phải tham khảo thêm địa thế và đường đi từ người dân địa phương. Để thuận lợi cứu một gia đình ở khu phố Kim Ngọc, Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long đã cần một người dân làm "hoa tiêu" trong đêm tối.

Càng về khuya, công tác cứu hộ người dân vùng lũ càng trở nên khẩn trương. Các tình nguyện viên đã bơm thêm xăng, chuẩn bị áo phao, dây thừng, đèn pin và các vật dụng cần thiết để tiếp tục lên đường cứu hộ.

Theo anh Trần Huỳnh Hoài Phong, nước lũ tại khu vực phường Hàm Thắng chảy mạnh, gây khó khăn cho việc tiếp cận bằng xuồng máy. Các khu dân cư đã ngập sâu, dây điện cao ngang cổ, khiến công tác di chuyển và cứu hộ gặp nhiều trở ngại.

Ngoài Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long, đêm 4/12 còn có rất nhiều đội, nhóm tình nguyện viên khác đồng hành, hỗ trợ đưa người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Đến rạng sáng 5/12, mực nước lũ tại phường Hàm Thắng vẫn còn rất cao, chảy xiết trên quốc lộ 1 và các khu dân cư ven sông Phú Long. Người dân dường như thức trắng đêm để canh chừng nước lũ.

Các tài xế xe ben gầm cao đã hỗ trợ chở người dân qua đoạn ngập sâu trên quốc lộ 1 miễn phí. Nhiều bạn trẻ đi làm, đi học may mắn được các bác tài hỗ trợ để về nhà.

Rạng sáng 5/12, sau khi công tác cứu hộ tạm ổn, đội tình nguyện cứu hộ tại khu vực Mũi Né (Bình Thuận cũ) đã trở về nhà nghỉ ngơi. Dự kiến, trong ngày 5/12, đội sẽ tiếp tục vào các vùng cô lập, ngập sâu để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đợt mưa lũ trong hai ngày qua đã khiến tỉnh này ghi nhận 1 người tử vong, 24 tàu cá bị chìm, 32 tàu đứt neo trôi ra cửa biển đã được vớt. Hơn 3.300ha nông nghiệp bị ngập, hơn 4.000 gia súc, gia cầm bị chết.

Toàn tỉnh có gần 3.300 nhà dân bị ngập sâu trong nước, buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng như Hàm Liêm, Lương Sơn, Liên Hương và phường Hàm Thắng là những khu vực bị ngập nặng nhất.