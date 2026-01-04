Lái xe tải bị phạt 23 triệu đồng vì lắp biển số ở vị trí khó nhìn thấy
(Dân trí) - Anh Đ. điều khiển ô tô tải nhưng biển số tại vị trí bị che khuất, khó nhìn thấy khi lưu thông trên đường. Vụ việc đã được người dân phản ánh đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.
Sáng 4/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt với anh N.T.Đ. (SN 1986, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí theo quy định.
Với vi phạm nêu trên, anh Đ. sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Theo Cục CSGT, vào lúc 15h ngày 3/1, anh Đ. điều khiển ô tô tải biển số 29H-804.xx gắn biển số tại vị trí bị che khuất, khó nhìn thấy tại km34+800 trên quốc lộ 6. Vụ việc đã được camera hành trình của một phương tiện phía sau ghi lại và phản ánh đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.
Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 12 đã xác minh, tra cứu dữ liệu đăng ký xe, xác định được chủ xe và mời anh T. lên làm việc.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.