Lái xe tải bị phạt 23 triệu đồng vì lắp biển số ở vị trí khó nhìn thấy

Sáng 4/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt với anh N.T.Đ. (SN 1986, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí theo quy định.

Hình ảnh chiếc xe tải gắn biển số tại vị trí khó quan sát (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm nêu trên, anh Đ. sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h ngày 3/1, anh Đ. điều khiển ô tô tải biển số 29H-804.xx gắn biển số tại vị trí bị che khuất, khó nhìn thấy tại km34+800 trên quốc lộ 6. Vụ việc đã được camera hành trình của một phương tiện phía sau ghi lại và phản ánh đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 12 đã xác minh, tra cứu dữ liệu đăng ký xe, xác định được chủ xe và mời anh T. lên làm việc.