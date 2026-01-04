Huỳnh Anh nói về cảnh phim hút triệu view: "Cuối cùng cũng được đền đáp"

Trong tập mới nhất của Cách em 1 milimet, nhân vật Bách do Huỳnh Anh thủ vai bàng hoàng phát hiện sự thật về Duyên (Hà Bùi) - vợ sắp cưới của mình.

Theo diễn biến phim, sau nhiều lần được nhóm bạn thân cảnh báo về sự thiếu chung thủy của vợ sắp cưới, Bách quyết định trực tiếp kiểm chứng. Tại cuộc gặp giữa Duyên và người tình cũ Hiếu (Lê Hải), sự thật phơi bày trước mắt Bách theo cách không thể cay đắng hơn.

Trích đoạn phim với diễn xuất của Huỳnh Anh hút hàng triệu lượt xem (Video: VTV Giải trí).

Duyên thẳng thừng bày tỏ sự căm ghét Tú (Quỳnh Châu) - người con gái Hiếu đang theo đuổi - đồng thời van nài Hiếu quay lại. Duyên còn nói sẵn sàng rũ bỏ Bách nếu người cũ chấp nhận. Trong khi đó, Hiếu lạnh lùng bày tỏ thái độ coi thường, tuyên bố không nghiêm túc với “gái tồi”.

Khoảnh khắc ấy, Bách sụp đổ không chỉ vì bị phản bội mà còn nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân trong thời gian dài.

Trở về nhà, Bách đối chất trực diện với Duyên, thẳng thắn bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng. Những lời biện minh của Duyên lúc này không còn tác dụng, bởi niềm tin trong anh đã vỡ sau những gì mắt thấy tai nghe.

Trích đoạn Bách tuyên bố chấm dứt mối quan hệ và yêu cầu Duyên rời khỏi cuộc đời mình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải trên Fanpage VTV Giải trí, video thu hút gần 5 triệu lượt xem cùng hơn 100.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

Trên các diễn đàn phim, khán giả bày tỏ sự hả hê và đánh giá đây là khoảnh khắc đáng xem nhất từ đầu bộ phim đến nay.

Người xem không giấu được cảm xúc thỏa mãn đồng thời khen ngợi Huỳnh Anh đã có màn thể hiện "bùng nổ". Cách nhả thoại chậm rãi, chắc chắn giúp nhân vật Bách trở nên ấn tượng và chân thực hơn.

“Dồn nén bao lâu, tập này xem hả hê từ đầu đến cuối”; “Từ đầu phim, giờ mới thấy phân đoạn Huỳnh Anh bùng nổ diễn xuất nhất”; “Hay quá! Hả hê luôn! Tập hôm nay mới thấy diễn xuất của Huỳnh Anh quá đỉnh”; “Đoạn này Huỳnh Anh diễn hay nhất”... là loạt bình luận của khán giả.

Trước đó, nhân vật Bách bị nhận xét mờ nhạt, ít đất diễn, gây ức chế vì chưa khai thác hết năng lực của Huỳnh Anh. Chính phân đoạn đối chất với Duyên đã chứng minh khả năng chuyển biến tâm lý đầy thuyết phục của nam diễn viên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cảnh phim gây sốt, Huỳnh Anh cho biết do lịch trình quay phim mới bận rộn, anh thường không có nhiều thời gian đọc bình luận.

Tuy nhiên, sau khi tập 36 lên sóng và nhận được "cơn mưa" lời khen cùng hàng triệu lượt xem, nam diễn viên cảm thấy rất hạnh phúc.

"Cảm giác giống như được đền đáp. Đến bây giờ vai của mình mới có tác dụng", Huỳnh Anh nói.

Nam diễn viên tiết lộ, anh không cần tập luyện nhiều lần mà chỉ thực hiện một lần chạy thử rồi ghi hình ngay. Điều này có được nhờ sự đồng cảm sâu sắc giữa thế giới quan của anh và nhân vật Bách tại thời điểm cuối phim.

Diễn xuất của Huỳnh Anh trong tập 36 "Cách em 1 milimet" nhận nhiều lời khen (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh đó, Huỳnh Anh cũng dành lời khen cho Hà Bùi, đánh giá cô là một diễn viên giỏi, đồng thời khẳng định bạn diễn đóng vai trò "rất quan trọng" giúp đẩy cảm xúc của mình mạnh mẽ hơn.

Huỳnh Anh chia sẻ thêm rằng, ngay từ khi nhận kịch bản, anh đã xác định nhân vật Bách sẽ có một hành trình đầy thử thách với cảm xúc của khán giả.

Nam diễn viên cho biết nhiệm vụ của vai diễn này là phải tạo ra sự đối trọng, thậm chí chấp nhận việc bị khán giả chỉ trích trong suốt một thời gian dài để phục vụ cho mạch phim chung.

Huỳnh Anh bộc bạch: “Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy sốc khi nhân vật Bách bị khán giả chỉ trích quá nhiều ở giai đoạn trước. Giờ thì cảm giác nhẹ lòng, như được giải oan”.

Khi được hỏi về diễn biến tiếp theo của các nhân vật cũng như cái kết của phim, Huỳnh Anh giữ kín, chỉ nhắn gửi khán giả tiếp tục theo dõi, bởi câu chuyện vẫn còn nhiều bước ngoặt và bất ngờ ở phía trước.

Hiện tại, nam diễn viên bắt đầu tham gia dự án phim mới và chuẩn bị cho các kế hoạch phát sóng vào dịp Tết sắp tới.