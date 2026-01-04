Vợ khoe “chồng học dốt mà giàu”: Thành công không nằm ở bảng điểm

Trước những tranh cãi xoay quanh bài viết Vợ đăng bài khen chồng "học dốt nhưng thu nhập cao hơn thạc sĩ, kỹ sư, ông Nguyễn Văn Minh, giáo viên THCS nghỉ hưu tại Nghệ An, cho rằng nhìn ở một góc độ nhất định, câu chuyện này có phần đúng với thực tế.

Vợ đăng bài khen chồng học dốt nhưng kiếm nhiều tiền hơn kỹ sư, thạc sĩ, khiến dư luận xôn xao (Ảnh: Huyền Trang).

Theo ông Minh, nhiều năm gần đây, các thế hệ học trò cũ thường trở về trường tổ chức họp lớp và mời thầy cô tham dự.

Qua quan sát trong môi trường quen thuộc của mình, ông nhận thấy không ít học sinh từng có học lực bình thường, thậm chí học kém, nay lại là những người giàu có, thành đạt nhất.

Ngay trong lớp ông từng chủ nhiệm, có nhiều học sinh chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm ngay nhưng hiện rất thành công.

Trong đó có người là chủ một công ty nhôm kính lớn ở phía Nam với hàng trăm nhân công, người là giám đốc một công ty kinh doanh thiết bị máy tính, người khác sở hữu hệ thống xe khách phát triển.

Vị giáo già kể thêm về một học sinh nữ bỏ ngang đại học để kinh doanh vải và đang rất giàu có. Ngoài ra, còn nhiều học sinh không có bằng đại học hay thạc sĩ nhưng lại rất giỏi kiếm tiền.

Ông Nguyễn Văn Minh nhớ lại một lần họp lớp tại phòng truyền thống của trường. Khi đó, những học sinh từng học giỏi nhất khóa không có tên trên bảng vinh danh, trong khi tên được ghi lại là của hai cựu học sinh từng học kém nhưng đang thành công.

Theo thầy giáo, điều này cũng dễ hiểu bởi chính hai học sinh này đã quay về tài trợ cho nhà trường nhiều hạng mục như máy tính, sửa chữa cơ sở vật chất và các chương trình học bổng.

Trong khi đó, một số học sinh học giỏi trước đây hiện làm bác sĩ, giáo viên, viên chức nhà nước… Nếu xét về mức độ giàu có, họ khó có thể so sánh với những người lựa chọn con đường “lao vào thương trường” thay vì tiếp tục theo đuổi học vấn.

Tuy nhiên, ông Minh cũng cho rằng do mình dạy ở "trường làng" nên những học sinh giỏi ngày trước chưa hẳn thuộc nhóm xuất sắc đặc biệt, chưa đến mức có thể “giàu vì giỏi”.

Từ thực tế đó, thầy giáo về hưu ở Nghệ An nhận định, việc người vợ khoe chồng “dốt mà giàu” không hẳn sai với thực tế xã hội. Quả thực, có nhiều người lập nghiệp và thành công mà không đi theo con đường học vấn truyền thống.

Điều này phần nào phản ánh thực tế rằng việc học ở trường chưa chắc đã đảm bảo cho con đường thành công, trong bối cảnh cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là câu chuyện đã được nhắc đến từ lâu. Để thành công và giàu có, cần nhiều hơn hai chữ “học giỏi”.

Tuy vậy, theo thầy giáo Minh, việc khoe “dốt mà giàu” lại là cách nhìn chưa phù hợp. Bởi để thành công và giàu có một cách lương thiện, dù không theo con đường học vấn thì mỗi người vẫn phải học và phải giỏi trong lĩnh vực mình theo đuổi, từ học nghề, học làm ăn đến quản lý tài chính.

Khoe về trường hợp cá nhân mình có thể xem là vui vui, còn qua đó để xem nhẹ việc học thì thành "ếch ngồi đáy giếng". Mặt bằng chung những người học giỏi sẽ thành công, thành đạt và có cuộc sống giàu có, hạnh phúc hơn. Nhiều người giỏi họ còn giàu hơn nữa.

Giáo dục luôn là con đường phát triển bền vững nhất (Ảnh: Hoài Nam).

Cùng quan điểm, ông Phạm Hùng Thắng, từng giảng dạy tại Học viện NIIT, cho rằng câu nói “dốt mà giàu” có thể đúng nhưng rất dễ gây hiểu sai.

Theo ông Thắng, suy nghĩ “không cần học vẫn có thể giàu” được nhiều người ủng hộ vì trong thực tế không khó để bắt gặp những người khi đi học nghịch ngợm, học kém nhưng sau này lại kiếm tiền rất giỏi.

Học vấn không phải là con đường duy nhất để kiếm tiền, lập nghiệp hay đạt được thành công. Ngoài học văn hóa, việc học nghề và học các kỹ năng tạo ra thu nhập chân chính đều đáng được trân trọng.

Tuy nhiên, ông Thắng nhấn mạnh rằng học tập không chỉ dừng lại ở mục tiêu kiếm tiền mà còn là nền tảng để tích lũy tri thức và truyền nối tri thức qua nhiều thế hệ.

Nhiều người giàu có đi lên từ trải nghiệm và va chạm thực tế, không xuất phát từ bằng cấp, nhưng khi có điều kiện, họ vẫn mong muốn và đầu tư cho con cái được học hành đầy đủ để có thêm cơ hội và chiều sâu tri thức.

Học tập vẫn là con đường quan trọng để đi đến thành công (Ảnh minh hoạ: UTH).

Theo ông Phạm Hùng Thắng, bên cạnh việc kiếm tiền, mỗi người cần không ngừng nâng cao tri thức để tạo sự cân bằng giữa tiền bạc, giá trị sống và nền tảng văn hóa. Ngay cả trong việc làm ăn kinh tế, con người cũng không thể đứng ngoài yêu cầu học hỏi và cập nhật kiến thức.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, quản lý ngày càng chặt chẽ, người làm kinh tế càng cần tri thức, tư duy nền tảng và chuyên môn.

Việc kiếm tiền sẽ ngày càng khó khăn nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân hay va chạm thực tế. Thậm chí, thiếu hiểu biết còn có thể dẫn đến rủi ro trong việc giữ tiền, phát triển tài sản và bảo vệ gia đình.

“Việc học không chỉ để kiếm tiền mà còn mang nhiều giá trị khác như phát triển tư duy, cách sống, cách đối nhân xử thế, ý thức pháp luật, cũng như theo đuổi ước mơ, khát vọng và cống hiến cho xã hội”, ông Phạm Hùng Thắng chia sẻ.