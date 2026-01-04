Phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ trong tăng nguyên tấm

Ngày 4/1, Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 xác nhận thông tin trên.

Các hài cốt được phát hiện tại thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh, ở độ sâu 0,8-1,2m, kèm theo một số di vật như tăng nguyên tấm, dây dù, túi da đựng tài liệu, bật lửa.

Hài cốt liệt sỹ được tìm thấy (Ảnh: Mạnh Tuấn).

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sỹ được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để bảo quản, hương khói theo quy định.

Theo Trung tá Phan Đình Phi, trước đó tại địa bàn xã Khe Sanh, lực lượng chức năng cũng phát hiện và quy tập được 17 hài cốt liệt sỹ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tiếp tục được triển khai (Ảnh: Mạnh Tuấn).

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã chỉ đạo đội quy tập mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm phát hiện thêm các hài cốt liệt sỹ.