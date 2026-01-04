Trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, người dân cần tránh đi những khung giờ nào?

Ngày 4/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, dự báo trong ngày 4/1, lưu lượng người và phương tiện quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ gia tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ và đường vành đai.

Theo Phòng CSGT Hà Nội để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, đơn vị này đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố.

CSGT Hà Nội phân luồng giao thông (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo đó, từ ngày 3/1 và 4/1, Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với công an cấp xã và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ thủ đô, các tuyến giao thông chính, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn phục vụ nhân dân quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ.

Để hành trình từ các địa phương về Hà Nội được an toàn, thuận tiện, đại diện Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cá nhân, nên chủ động đi sớm, tránh di chuyển cùng thời điểm trong các khung giờ cao điểm từ 8h đến 10h và từ 14h đến 16h, là những thời điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo cảnh sát, trước khi khởi hành, người dân cần kiểm tra kỹ tình trạng an toàn của phương tiện, chủ động xây dựng lộ trình phù hợp, thường xuyên cập nhật tình hình giao thông để lựa chọn hướng di chuyển hợp lý, an toàn.

CSGT đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường vành đai, khu vực cửa ngõ thủ đô (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cũng lưu ý đối với các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, chủ phương tiện và người tham gia giao thông khi di chuyển trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, đường nội đô và các tuyến ra, vào Hà Nội... cảnh sát lưu ý người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đối với người dân sử dụng xe khách và phương tiện vận tải hành khách công cộng, Phòng CSGT Hà Nội cho biết người dân cần chủ động đặt vé sớm, không bắt xe dọc đường, tránh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và nguy cơ bị tăng giá vé, chở quá số người quy định, không bảo đảm an toàn.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và lưu thông thông suốt trên địa bàn thủ đô.