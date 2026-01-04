Thực hư thông tin "người vi phạm đập máy đo cồn của CSGT" ở Hà Nội

Ngày 4/1, mạng xã hội xuất hiện thông tin "thanh niên uống rượu bị CSGT dừng xe yêu cầu thổi cồn thì đập luôn máy của CSGT và cái kết". Kèm theo thông tin đăng tải, phía dưới bài viết xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ và một người đàn ông to tiếng trong chốt CSGT đang làm nhiệm vụ.

Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều về sự việc. Nhiều người cho rằng hành vi chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ là sai, cần chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Bài viết lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan tới sự việc này, ngày 4/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội là chưa chính xác.

Theo vị chỉ huy, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn trong những ngày nghỉ Lễ, Tết Dương lịch, trong khung giờ từ 19h đến 24h ngày 3/1, đơn vị này đã lập tổ công tác xử lý vi phạm tại nút giao Bà Triệu - Đoàn Trần Nghiệp.

Tới khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh Đ.H.H. (SN 1978, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29D2-783.xx chở theo vợ, lái xe có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

"Quá trình làm việc ban đầu, anh H. không chấp hành việc đo nồng độ cồn của tổ công tác, vùng vằng định bỏ đi để trốn tránh việc xử lý. Tổ công tác đã kiên quyết xử lý, đồng thời tuyên truyền, giải thích, vận động anh H. chấp hành việc đo nồng độ cồn.

Hình ảnh anh H. tại chốt CSGT đêm 3/1 (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến 21h32, anh H. đã chấp hành đo nồng độ cồn, kết quả anh này vi phạm ở mức 0,271mg/lít khí thở. Chứ hoàn toàn không có việc anh H. đập máy đo nồng độ cồn của tổ công tác", vị chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 khẳng định.

Cũng theo vị này, tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt với anh H., đồng thời tạm giữ phương tiện.

"Người dân cần thận trọng khi tiếp nhận các thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Mọi hành vi vi phạm giao thông sẽ đều bị xử lý nghiêm. Người dân cần cảnh giác, nên tiếp cận thông tin một cách chính thống và luôn chấp hành nghiêm luật giao thông", chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 khuyến cáo.