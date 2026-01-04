Nước mắt trong ngày khánh thành bia tưởng niệm liệt sỹ Biệt động Sài Gòn

Sáng 4/1, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức lễ khánh thành công trình Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ biệt động Sài Gòn - Gia Định. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đến dự buổi lễ.

Công trình nằm trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM, với kinh phí đầu tư 1,6 tỷ đồng, hoàn thành sau gần 1 năm xây dựng.

Công trình Bia tưởng niệm liệt sỹ Biệt động Sài Gòn (Ảnh: Ngọc Tân).

Hạng mục chính của công trình là 2 tấm bia đá và một bức phù điêu. Trong đó, một tấm bia khắc 16 chữ vàng do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định; dòng chia sẻ của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho lực lượng.

Tấm bia còn lại khắc danh sách 61 cán bộ, chiến sỹ biệt động đã hy sinh tại các mục tiêu trọng điểm trong sự kiện Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

"Các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, gửi gắm cho chúng ta quê hương, đất nước tươi đẹp và thanh bình này để ai cũng có một quê hương, để được đi về trong thương nhớ, đùm bọc. Ai cũng có một Tổ quốc để góp sức xây dựng và bảo vệ. Ai cũng có một dân tộc để phụng sự", Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, xúc động chia sẻ trước hương linh các liệt sỹ Biệt động Sài Gòn.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, tại lễ khánh thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Ông cho biết, công trình là biểu tượng cao đẹp của lòng tri ân và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; thể hiện tâm huyết và sự đóng góp, hiệp lực của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân TPHCM.

Được người nhà đưa đến sự kiện trên chiếc xe lăn, bà Đoàn Thị Nhỏ (88 tuổi, cựu giao liên Biệt động Sài Gòn) rơi nước mắt khi dâng nén nhang trước Bia tưởng niệm liệt sỹ Biệt động Sài Gòn.

"Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến những đồng đội đã nằm xuống. Tôi có chết đi nữa cũng yên lòng, không có gì nuối tiếc", bà Đoàn Thị Nhỏ chia sẻ.

Cựu giao liên Đoàn Thị Nhỏ xúc động khi dâng hương trước Bia tưởng niệm liệt sỹ Biệt động Sài Gòn (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước ngày tấn công 5 mục tiêu trọng điểm tại Sài Gòn dịp Tết Mậu Thân 1968, bà Nhỏ là cán bộ giao liên, dẫn đường, chịu trách nhiệm đưa một nhóm chiến sỹ biệt động từ Trảng Bàng, vượt qua nhiều trạm kiểm soát, về địa điểm tập kết để đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn.

"Tôi đưa các đồng chí đến điểm tập kết, lấy vũ khí lên lau chùi. 12h đêm, chỉ huy cho tôi rút về. Cả đêm đó tôi không ngủ, lắng nghe tiếng súng của bộ đội ta tấn công, nổ vang dội. Nhưng đến sáng, thấy tụi nó (địch) phản kích, tôi buồn lắm, biết là anh em mình hy sinh", vị cựu giao liên nói rồi trào nước mắt.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) tại lễ khánh thành bia tưởng niệm (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại lễ khánh thành, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định Đảng bộ, quân và dân thành phố nguyện chung sức, chung lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của thế hệ đi trước; nguyện đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

"Bằng tất cả sự thành kính và tin tưởng, chúng ta nguyện cầu các anh linh phù hộ cho quê hương, đất nước và dân tộc đoàn kết một lòng, phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng phát triển, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới", Thiếu tướng Vũ Văn Điền chia sẻ.