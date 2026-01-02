Hà Nội công bố danh sách 231 chợ cóc sắp bị giải tỏa

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, trước ngày 30/1, thành phố sẽ hoàn thành giải toả 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1.

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát này lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm "nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận.

Nhóm 2 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm 2 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6.

Hà Nội có hơn 230 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát sẽ bị giải tỏa dần từ nay đến 30/6/2027 (Ảnh: Hữu Nghị).

Nhóm 3 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có 50-100 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm này sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12.

Nhóm 4 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Nhóm 4 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

Hà Nội cho biết 4 nhóm trên có 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.

Để đảm bảo đời sống dân sinh cho các tiểu thương bị giải tỏa, Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng phương án chi tiết để bố trí sắp xếp các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát vào kinh doanh tại các chợ còn điểm kinh doanh trống.

Theo yêu cầu của Hà Nội, các địa phương ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại khu vực khó khăn, đặc biệt các xã, phường còn thiếu chợ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Cùng với đó, tạo mặt bằng, bố trí các tiểu thương bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định.

Xem danh sách chi tiết 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát mà Hà Nội yêu cầu giải tỏa TẠI ĐÂY.