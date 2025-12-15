Lâm Đồng khởi công 6 căn nhà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai

Sáng 15/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác dự lễ khởi công 6 căn nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tại tại xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo các đơn vị tham dự khởi công xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại bởi thiên tai (Ảnh: Trần Nguyên).

Tại buổi lễ, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân sau thiên tai. Đồng thời, ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ bị sập, hư hỏng nhà cửa để người dân sớm ổn định chỗ ở.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Cùng với đó, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ xây nhà đến người dân (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12/2025, mưa lớn kéo dài kết hợp việc điều tiết xả lũ của các hồ chứa đã gây ngập lụt diện rộng tại xã Hàm Thuận Bắc, làm thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, tài sản, hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp. Nhiều căn nhà bị ngập sâu, hư hỏng nặng, trong đó có các trường hợp bị sập, buộc người dân phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/trường hợp đối với hộ gia đình bị thiệt hại, phải xây mới nhà cửa; hỗ trợ 20-40 triệu đồng/trường hợp đối với gia đình có nhà bị hư hỏng, phải sửa chữa.

Tỉnh Lâm Đồng dự kiến hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước ngày 15/1/2026.