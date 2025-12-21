Lâm Đồng kiến nghị Trung ương hỗ trợ gần 1.200 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Ngày 21/12, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ địa phương gần 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị được hỗ trợ hơn 444 tỷ đồng khôi phục các công trình khẩn cấp; 744 tỷ đồng sửa chữa, khôi phục trụ sở, công trình hạ tầng thiết yếu; kinh phí phòng chống dịch bệnh sau thiên tai, mưa lũ hơn 1,1 tỷ đồng.

Ô tô bị lũ cuốn trôi, gây hư hỏng ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2025 đến nay, địa phương xảy ra 38 đợt mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh, lũ lụt... khiến 17 người chết, 21 người bị thương. Thiên tai làm hơn 20.000 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng; khoảng 27.700ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng; 63.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 182ha nhà kính, nhà lưới bị tốc mái.

Thiên tai gây sạt lở 6,2km bờ sông, bờ biển; 77 hạng mục công trình giao thông, thủy lợi; 565 điểm sạt lở; làm 68 tàu cá bị chìm, hư hỏng; 6 cổng chào bị đổ sập; 22 cột điện bị gãy đổ. Tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, gây hư hỏng nhiều công trình cầu cống, đường giao thông.

Người dân dựng lại hàng rào bị nước lũ cuốn đổ sập (Ảnh: Minh Hậu).

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai gây thiệt hại cho địa phương khoảng 1.840 tỷ đồng. Trong đó, có 3 đợt mưa lớn gây ảnh hưởng nặng nề về người, nông nghiệp, tài sản và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh gồm ngày 26-31/10; ngày 16-25/11; ngày 3-8/12.

Trước thiệt hại do thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 500 tỷ đồng để địa phương này sửa chữa, khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi… bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.