Hà Nội tạm cấm xe tải trên 10 tấn đi vào Vành đai 3 trên cao

Ngày 4/1, Phòng CSGT Hà Nội (PC08) cho biết, trên cơ sở thống nhất với Cục CSGT (Bộ Công an), PC08 và các đơn vị liên quan để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

CSGT Hà Nội phân luồng giao thông dịp nghỉ lễ (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, lực lượng chức năng tổ chức cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ của xe trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao quốc lộ (QL) 5 cũ và ngược lại.

Thời gian cấm bắt đầu từ 12h đến 24h ngày 4/1.

Trong thời gian cấm, các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ của xe trên 10 tấn sẽ di chuyển như sau:

Hướng Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại

- Từ nút giao Láng - Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long) → QL21A → QL1A → đường tỉnh 494 → nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và ngược lại.

Hướng cao tốc Pháp Vân đi cao tốc 5B, QL5 (cũ), cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và ngược lại

- Từ nút giao Liêm Tuyền → QL21B → đường tỉnh 499 → nút giao cao tốc Thái Bình - Hưng Yên → cao tốc Thái Bình - Hưng Yên → cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ → nút giao Vành đai 3 - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại.

Hướng cao tốc 5B (Hà Nội - Hải Phòng), cao tốc Hà Nội - Bắc Giang QL5A đi QL32 và ngược lại

- Phân luồng tại chỗ: Nút giao cao tốc 5B → nút giao QL5 cũ → QL5 → cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Cừ → Lý Sơn → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → nút giao Mai Dịch → Hồ Tùng Mậu (QL32).

- Phân luồng từ xa: Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → QL18 → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Hồ Tùng Mậu (QL32).

Hướng QL32 đi các hướng Đại lộ Thăng Long, cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang

- Đi Đại lộ Thăng Long: QL32 → QL21A hoặc đường tỉnh 419 hoặc đường tỉnh 421 hoặc đường tỉnh 422 hoặc đường tỉnh 70 (các phương tiện có 5 lựa chọn tuyến đường để lưu thông).

- Đi cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang: Từ nút giao QL32 cầu Vĩnh Thịnh → cầu Vĩnh Thịnh → QL2C → QL2A → QL23 → Tỉnh lộ 23 → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL5.

Hướng các phương tiện từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai, QL2, QL2A, QL2B, QL2C đi Đại lộ Thăng Long, đường QL32 hoặc đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại

- Hướng đi Đại lộ Thăng Long, QL32: Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (nút giao IC4, IC3) → QL2, QL2A → cầu Vĩnh Thịnh → QL32.

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai 3 để đi Đại lộ Thăng Long, QL32.

- Hướng đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Cao tốc Hà Nội - Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → QL18 → cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

- Cao tốc Hà Nội - Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL5 cũ.