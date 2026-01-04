Nam thanh niên buông 2 tay khi chở bạn gái qua cầu Ba Son ở TPHCM

Ngày 4/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên buông cả hai tay khi chạy xe máy trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Ba Son (TPHCM).

Nam thanh niên chạy SH buông cả hai tay trên cầu Ba Son (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, nam thanh niên chạy xe máy SH, phía sau chở theo một cô gái lưu thông trên cầu Ba Son, hướng từ phường An Khánh qua phường Sài Gòn.

Trong khi lưu thông, cô gái ngồi phía sau vỗ vai người điều khiển. Ngay sau đó, dù xe vẫn đang chạy, nam thanh niên bất ngờ buông cả hai tay và chỉ lên trời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), đang xác minh danh tính và mời nam thanh niên liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.