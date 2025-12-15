Lâm Đồng xây nhà, chi trả 3 tháng lương để người dân đón Tết

Ngày 15/12, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành, địa phương thực hiện giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12 năm 2025, tháng 1-2 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 12 năm 2025 để người thụ hưởng chính sách tại vùng bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả, đón Tết Nguyên đán 2026.

Nhà của một hộ dân tại xã D'ran, Lâm Đồng bị đổ sập do sạt lở đất (Ảnh: Minh Hậu).

Đồng thời cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh; hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt.

Đối với các trường hợp hỗ trợ về nhà ở, tỉnh Lâm Đồng giao các cơ quan, đơn vị hỗ trợ người dân. Trong đó, trường hợp nhà đổ sập, hư hỏng hoàn toàn do thiên tai nhận hỗ trợ 120 triệu đồng/căn, hoàn thành trước ngày 31/1/2026; trường hợp sửa chữa nhà nhận mức hỗ trợ 20-40 triệu đồng/căn, hoàn thành trước ngày 20/12.

Ngoài ra, Lâm Đồng hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai số tiền 5 triệu đồng/hộ để người dân ổn định đời sống; hỗ trợ 2 tháng tiền thuê nhà cho trường hợp xây dựng nhà mới với số tiền 2 triệu đồng/tháng.

Căn nhà của một hộ dân chênh vênh bên bờ sông Đa Nhim ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao cơ quan chức năng thống kê đầy đủ, chính xác để bố trí, sắp xếp quỹ đất xây dựng mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng.

Đối với các điểm sạt trượt đất trên đèo Mimosa, đèo D’ran, đèo Prenn ở Đà Lạt và các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C, 28, các công trình thủy lợi, tỉnh Lâm Đồng giao cơ quan chức năng phối hợp, thực hiện phương án khắc phục, kiên cố hóa, đảm bảo an toàn công trình và phục vụ nhu cầu dân sinh, giao thương hàng hóa của người dân.

Tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo dọn dẹp, sửa chữa, khôi phục các cơ sở y tế, giáo dục để đảm bảo khám chữa bệnh, học tập. Học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình có nhà bị ngập, khó khăn, được hỗ trợ 500.000 đồng/em để mua đồ dùng học tập.

Khu nhà kính sản xuất rau của người dân xã D'ran, Lâm Đồng bị lũ cuốn đổ sập (Ảnh: Minh Hậu).

Các đơn vị liên quan cũng được UBND tỉnh Lâm Đồng giao thống kê diện tích cây trồng, vật nuôi của người dân bị thiệt hại do thiên tai để có phương án hỗ trợ, khôi phục sản xuất.

Như Dân trí thông tin, từ tháng 10 đến cuối tháng 11/2025, tỉnh Lâm Đồng xảy ra các đợt mưa lớn khiến nhiều khu dân cư, diện tích đất sản xuất của người dân bị ngập lụt. Thiên tai khiến nhiều công trình giao thông bị hư hỏng do sạt lở đất.

Tính riêng đợt mưa lớn trong các ngày 17-23/11, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 5 người chết, 1 người bị thương; 2.784 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa, trong đó có nhiều căn nhà đổ sập hoặc bị lũ cuốn trôi; 4.457ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng; hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.