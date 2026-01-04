Tàu nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi

Trưa 4/1, lực lượng biên phòng cùng Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đang kiểm tra con tàu trôi dạt vào bờ biển xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi).

Con tàu sơn màu xanh, trắng trôi dạt và mắc cạn cách bờ khoảng 30m. Thân tàu có chữ Trung Quốc cùng dãy số 08888. Cơ quan chức năng xác định trên con tàu này không có người.

Tàu nước ngoài dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Hà Xuyên).

Các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp kiểm tra con tàu để xác định nguồn gốc cũng như nguyên nhân trôi dạt trên biển.

Trước đây, nhiều vật thể, tàu cá có nguồn gốc nước ngoài từng trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi. Gần đây nhất, tháng 11/2024, một vật thể giống phao hàng hải có chữ Trung Quốc trôi dạt vào vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng khoảng thời gian này, ngư dân cũng phát hiện một tàu đánh cá Trung Quốc trôi dạt gần đảo Lý Sơn. Đây là loại tàu đánh cá vỏ gỗ, trên tàu không có người.