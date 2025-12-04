Nước lũ dâng đến ngực, người dân Lâm Đồng liên tục cầu cứu

"Mọi người ơi, em có mẹ già và 2 con nhỏ bị mắc kẹt ở Ma Lâm, ai có cano vào giúp em với".

"Hai mẹ con em đang ở Ma Lâm, đường từ cầu Đúc đi vào, các anh đến hỗ trợ em với, nước lớn quá".

Những tin nhắn cầu cứu của người dân tại thị trấn Ma Lâm cũ (nay là xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) liên tục được gửi đến trong nhóm chat của đội cứu hộ. Tiếp nhận thông tin, nhiều người lập tức lên đường "nhận nhiệm vụ" khi dòng nước lũ vẫn cuồn cuộn đổ về.

Lực lượng chức năng dùng thuyền thúng đưa người dân ra khỏi điểm ngập (Ảnh: Kỳ Vinh).

Liên tục cầu cứu

Trưa 4/12, tại xã Hàm Thuận và Hàm Thuận Bắc (trước đây là huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), nước lũ dâng cao, một số nhà dân bị cô lập trong vùng nước xiết, lực lượng cứu hộ phải dùng cano để đưa người dân tới nơi an toàn.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lượng mưa tại xã Hàm Thuận Bắc là 122mm, tại xã Hàm Thuận là 120mm.

Chị Mỹ Dung, ngụ khu phố Tầm Hưng, xã Hàm Thuận (trước đây là thị trấn Ma Lâm), cho biết, sáng cùng ngày, nước lũ về nhanh khiến căn nhà của chị bị ngập. Chị Dung tức tốc đưa 3 con nhỏ ra đường lớn, đón xe đầu kéo container, xin cho các con đi nhờ về nhà ngoại ở xã Hàm Đức cũ.

“Nhà tôi bị ngập khu vực phía sau, phía trước vẫn ổn. Các con nhỏ đã được đưa đến nơi an toàn, trong nhà còn người lớn có thể xoay xở được”, chị Dung nói.

Nước lũ dâng cao tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cũng tại khu phố Tầm Hưng, chị Lê Thị Phương Thúy (26 tuổi) liên tục lên các nhóm cứu trợ để cầu cứu. Nhà chị Thúy có 6 người gồm 3 người lớn, một mẹ già hơn 60 tuổi và 2 trẻ nhỏ (3 tuổi và 5 tuổi).

“Nước đã dâng đến ngực và chảy xiết, chúng tôi không thể tự di chuyển và cần có cano cứu trợ. Gia đình cần đưa mẹ và 2 trẻ em đến nơi an toàn”, chị Thúy nói.

Người dân tại thị trấn Ma Lâm cũ cho biết, khoảng 7h30 sáng 4/12, nước đổ về rất nhanh khiến khu vực chợ Ma Lâm ngập nặng. Nhiều gia đình bị cô lập phải lên mạng cầu cứu.

Tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc (trước đây là xã Hàm Trí), nước lũ về từ tối 3/12, lực lượng chức năng địa phương đã đến vận động và sơ tán người dân ngay trong đêm.

Đến sáng nay, nước lũ đã dâng cao đến ngực. Các đoàn cứu hộ nhận được tin cầu cứu liền tức tốc lên đường.

Lực lượng cứu hộ lên phương án ứng cứu người dân đang mắc kẹt bên kia dòng lũ tại xã Hàm Thuận Bắc (Ảnh: Minh Khoa).

Khu vực cầu Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc) vẫn còn nhiều người mắc kẹt giữa dòng lũ. Lực lượng cứu hộ đã huy động cano, mô tô nước ứng cứu kịp thời trước sự hò reo, tiếng vỗ tay của người dân địa phương.

250 tàu thuyền bị cuốn trôi

Sáng cùng ngày, tại khu vực sông Lòng Sông, xã Liên Hương (trước đây là huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), nước lũ dâng lên rất nhanh. Ngư dân 2 bên bờ chỉ biết bất lực nhìn hàng trăm tàu thuyền bị cuốn trôi theo dòng nước.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hơn 250 tàu thuyền neo đậu ở cửa Liên Hương bị cuốn trôi ra biển.

Anh Linh (ngụ xã Liên Hương) cho biết, khoảng 7h cùng ngày, mực nước bất ngờ tăng mạnh, nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân không thể di chuyển.

“Sáng nay, 2 bên bờ sông Lòng Sông, hàng trăm tàu thuyền bị sóng lớn đánh dạt, cuốn trôi theo dòng nước lũ. Nhiều người chỉ biết đứng nhìn tài sản bị cuốn đi”, anh Linh kể.

Theo anh Linh, mưa lớn kéo dài từ đêm đến rạng sáng, kết hợp với việc xả lũ khiến nước dâng đột ngột, người dân trở tay không kịp. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt từ sớm, tổ chức sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn.

Xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, chìm trong biển nước (Ảnh: Kỳ Vinh)

Cùng thời điểm, anh Vinh (SN 1994, ngụ xã Liên Hương) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cơn hồng thủy. Nước lũ lên nhanh khiến nhiều hộ dân bị ngập sâu, buộc phải sơ tán khẩn cấp. Chính quyền đã phát loa cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn không kịp chuẩn bị.

“Hơn 6h, tôi thức dậy thì thấy nước đã tràn vào nhà, ngập khoảng 50cm, làm hư hỏng xe máy và nhiều vật dụng sinh hoạt. Lâu lắm rồi mới ngập sâu như vậy", anh Vinh chia sẻ.

Gia đình anh Vinh cùng nhiều hộ xung quanh đã chủ động di chuyển lên chùa gần đó để trú tạm. Đến trưa, nước bắt đầu rút, người dân quay về dọn dẹp. Tuy nhiên, theo anh Vinh, lực lượng chức năng vẫn đang cảnh báo nguy cơ nước từ thượng nguồn có thể đổ về.