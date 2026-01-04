Lật ghe chở 7 người đi làm rẫy, một nạn nhân tử vong
(Dân trí) - Một chiếc ghe chở 7 người di chuyển qua sông đi làm rẫy ở Đà Nẵng, bất ngờ bị lật khiến cả nhóm rơi xuống sông. Vụ tai nạn đã làm một người trong nhóm bị đuối nước tử vong.
Trưa 4/1, lãnh đạo UBND xã Nam Trà My, Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể nạn nhân trong vụ lật ghe chở 7 người xảy ra sáng cùng ngày.
Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, anh H.V.Đ. (SN 1995, trú tại thôn 4, xã Nam Trà My) cùng 6 người khác đi làm rẫy. Khi nhóm người di chuyển trên ghe để qua sông Nước Xa không may bị lật khiến 7 người rơi xuống sông.
Nhận tin báo, chính quyền xã Nam Trà My cùng người dân địa phương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
Trong số các nạn nhân gặp nạn, lực lượng chức năng đã cứu được 6 người, còn nạn nhân tên Đ. mất tích. Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.
Lãnh đạo UBND xã Nam Trà My cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số lo hậu sự.