Được giải cứu khỏi lũ ở Lâm Đồng, người đàn ông tự bơi về nhà rồi tử vong

Ngày 4/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng), cho biết, địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, thủ tục, bàn giao thi thể ông Nguyễn Văn Tạc (63 tuổi) cho người thân lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng thăm hỏi, hỗ trợ người thân nạn nhân số tiền 2 triệu đồng.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo lãnh đạo xã Hàm Liêm, rạng sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao khiến căn nhà của ông Tạc và người dân lân cận bị ngập sâu. Thời điểm này, chính quyền địa phương huy động người, lực lượng đến hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản. Ông Tạc cũng được cơ quan chức năng đưa đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, đến khoảng 14h cùng ngày, ông Tạc bất ngờ bơi qua vùng ngập để trở về nhà và bị nước nhấn chìm, tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hàm Liêm phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đưa nạn nhân lên bờ, bàn giao người thân lo hậu sự.

Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 300 căn nhà của người dân bị ngập, hàng trăm ha cây trồng thuộc địa bàn xã Hàm Liên bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đang phong tỏa các khu vực nước ngập nguy hiểm, cử người trực tại vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân.