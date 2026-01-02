Nhân viên sửa xe lái xe biển xanh của công an, bị ghi hình vi phạm

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng thuộc đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh V.B. (21 tuổi, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi người đang điều khiển phương tiện dùng tay cầm và sử dụng điện thoại.

Lỗi vi phạm này có mức phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với anh V.B. (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Khánh Hòa).

Trước đó ngày 30/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận một video dài 40 giây do người dân cung cấp, ghi lại hình ảnh người điều khiển xe máy biển số nền xanh lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Cam Lâm - Cam Ranh, có hành vi nghe điện thoại khi đang chạy xe.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vào sáng 29/12/2025, Công an xã Cam Lâm đưa xe máy công vụ nói trên đến một cửa hàng sửa xe máy trên địa bàn để bảo dưỡng.

Trong quá trình sửa chữa, anh V.B. là nhân viên cửa hàng (không phải cán bộ, chiến sĩ công an) đã lái xe ra quốc lộ 1 để chạy thử và vi phạm lỗi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Cảnh sát giao thông đã mời anh V.B. đến trụ sở làm việc. Tại đây, anh B. thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, nhiều người dân cũng gửi hình ảnh, clip phản ánh tình trạng tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc tỉnh Khánh Hòa. Các đơn vị cảnh sát giao thông đã tiếp nhận, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật.