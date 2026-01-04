Tài xế ô tô tải chở người và cây cảnh quá khổ trên thùng xe ở Ninh Bình

Ngày 4/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Đội Khai thác, xử lý vi phạm thuộc Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số đã tiếp nhận, xác minh clip phản ánh việc ô tô tải chở cây cảnh vi phạm chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, chở người trên thùng xe trái quy định đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh ô tô tải chở cây cảnh vi phạm trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, qua xác minh ô tô tải trong clip phản ánh mang biển kiểm soát 18A-596.xx, chủ phương tiện là P.V.D. (SN 1998, ở xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Đội Khai thác, xử lý vi phạm thuộc Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành làm rõ.

Cảnh sát đã mời chủ phương tiện P.V.D. đến trụ sở làm việc và anh D. thừa nhận chính mình là lái xe.

Anh D. trình bày, khoảng 10h ngày 3/1, tại km22+300, ĐT490C, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình, anh trực tiếp điều khiển phương tiện biển số 18A-596.xx chở người và cây cảnh quá khổ trên thùng xe.

Hành vi của anh D. đã bị cảnh sát xử phạt với tổng mức tiền phạt 39 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Anh D. cũng bị cảnh sát xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và tem kiểm định của phương tiện từ 1 tháng đến 3 tháng.