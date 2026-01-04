Trung Quốc yêu cầu Mỹ lập tức thả Tổng thống Maduro

Ảnh đăng trên tài khoản Truth Social của Tổng thống Trump cho thấy tình trạng của ông Maduro sau khi bị bắt (Ảnh: Trump/Truth Social).

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã đưa ra lời đề nghị này để đáp lại các báo cáo truyền thông rằng, Mỹ đã điều quân đến bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân và đưa họ ra khỏi đất nước, và rằng chính phủ của nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối.

"Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân một cách cưỡng bức và đưa họ ra khỏi lãnh thổ quốc gia", Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh.

"Trung Quốc kêu gọi Mỹ đảm bảo an toàn cá nhân cho Maduro và vợ ông, thả họ ngay lập tức,... và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán", người phát ngôn cho biết.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố cho biết, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela trong cuộc điện đàm với bà Delcy Rodriguez, lãnh đạo lâm thời của Venezuela. Hai bên nhất trí ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang và hướng đến việc tìm cách giải quyết thông qua đối thoại.

Tại Cuba, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cũng lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela: “Cuba lên án và khẩn cấp kêu gọi phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela".

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết đang theo dõi sát tình hình ở Venezuela với mối quan ngại sâu sắc. “Chính phủ Colombia bác bỏ bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc gây nguy hiểm cho người dân Venezuela”, ông Petro viết trên mạng xã hội.