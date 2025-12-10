Nhiều địa phương ở Lâm Đồng nằm trong vùng mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất

Ngày 10/12, Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng cho biết, địa phương có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, một số nơi vượt 80mm.

Cụ thể, từ 3h ngày 9/12 đến 3h ngày 10/12, các khu vực như xã Liên Hương, Hàm Tân, Tân Thành, La Gi, đặc khu Phú Quý, xã Lạc Dương, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tân Hà - Lâm Hà, Đức Trọng, Sơn Điền, Phú Sơn - Lâm Hà và Trường Xuân ghi nhận mưa lớn, rủi ro thiên tai cấp 1 (mức rủi ro trung bình).

Tuyến đường giao thông ở Lâm Đồng bị sạt lở trong đợt mưa lũ hôm 20/11 (Ảnh: Minh Hậu).

Cơ quan chức năng cảnh báo, trong ngày 10/12, nhiều xã, phường như D’ran, Ka Đô và Quảng Lập có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Nhiều địa phương khác có nguy cơ trượt lở đất, ngập cục bộ, ách tắc giao thông.

Trong ngày, khu vực ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, bao gồm đặc khu Phú Quý có mưa dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-4m, cảnh báo thiên tai trên biển cấp 2 (mức trung bình).

Một góc đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng (Ảnh: Bảo Giang).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền nhỏ hạn chế ra khơi, chủ động neo đậu an toàn; ngư dân cần gia cố lồng bè nuôi hải sản. Người dân tuyệt đối không ở lại trên biển khi thời tiết chuyển xấu, phải theo dõi liên tục các bản tin cảnh báo.

Trước đó, như Dân trí thông tin, từ tháng 10 đến nay, tỉnh Lâm Đồng xảy ra các đợt mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản. Các đợt mưa lũ làm tỉnh này thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.