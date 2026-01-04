Bắc Ninh hiện có 235 cụ trên 100 tuổi

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn báo cáo số lượng người cao tuổi thọ 100 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2026, gửi Văn phòng Chủ tịch nước để phục vụ việc in thiếp chúc thọ theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung công văn, việc báo cáo được thực hiện căn cứ các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; công tác chúc thọ, mừng thọ; chính sách ưu đãi tín dụng, biểu dương và khen thưởng người cao tuổi.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại văn bản ngày 25/12/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh đã rà soát, tổng hợp danh sách người cao tuổi thọ 100 tuổi trên toàn tỉnh.

Danh sách được cập nhật đến ngày 29/12/2025 cho thấy, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 235 người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên. Đây là cơ sở để thực hiện việc in thiếp chúc thọ, chuẩn bị quà tặng và tổ chức các hoạt động mừng thọ trong năm 2026 theo đúng quy định.

Theo Luật Người cao tuổi, người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà; người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà. Ngoài ra, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Hội Người cao tuổi và gia đình tổ chức mừng thọ đối với các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và từ 100 tuổi trở lên.

Việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi có thể được tổ chức vào Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), dịp Tết Nguyên đán hoặc nhân dịp sinh nhật của người cao tuổi.

Theo Thông tư 96/2018/TT-BTC, người thọ 100 tuổi được tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt; người thọ 90 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Đây là mức chi tối thiểu; HĐND tỉnh có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và điều kiện thực tế của địa phương.