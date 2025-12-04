Rốn lũ Hàm Thắng ngập sâu, quốc lộ 1 tê liệt dù trời không mưa

Tối 4/12, dù không có mưa tại các xã phía Đông tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ), nước lũ vẫn dâng cao do hồ thủy lợi Sông Quao tiếp tục xả tràn. Tình trạng này đã khiến nhiều nhà dân, cửa hàng và công ty dọc quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bến Lội, bị ngập sâu.

Khoảng 20h cùng ngày, mực nước lũ tiếp tục tăng tại khu vực Bến Lội và nhà thờ Kim Ngọc (phường Hàm Thắng, Lâm Đồng). Tuyến quốc lộ 1 qua phường Hàm Thắng bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông tại nhiều đoạn.

Tại vòng xoay Bến Lội (tỉnh Bình Thuận cũ), lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thiết lập chốt chặn và biển báo cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực ngập lụt. Nhiều xe khách và xe tải Bắc - Nam buộc phải chuyển hướng lên quốc lộ 28 để đi vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nhằm tránh các đoạn đường bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Thành Danh (64 tuổi, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng) cho biết, đây là lần thứ hai trong năm gia đình ông bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, gây thiệt hại lớn đến hoạt động kinh doanh. Ông Danh nhấn mạnh, dù trời không mưa, nước lũ vẫn dâng cao do hồ thủy lợi Sông Quao xả tràn.

Mặc dù quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng ngập sâu gần 1m, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm cố gắng dắt xe máy qua các điểm ngập. Tại một số đoạn, mực nước lũ đã ngập đến yên xe máy.

Nhiều cửa hàng dọc quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) đã buộc phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh do tình hình ngập lụt.

Nước lũ chảy xiết trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Bến Lội (phường Hàm Thắng), gây khó khăn và nguy hiểm cho việc di chuyển.

Một xe cứu hộ đã bị chết máy khi cố gắng vượt qua điểm ngập sâu trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Bến Lội (phường Hàm Thắng, Lâm Đồng), cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình lũ lụt.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Bình Thuận cũ) đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu và nguy hiểm đến các điểm tạm trú an toàn trên địa bàn.

Theo đó, các hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu ở các khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, Ung Chiếm, Thắng Hòa, Phú Hòa, Phú Thành... sẽ được lực lượng chức năng sơ tán đến các trường học và nhà văn hóa kiên cố để đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy quân sự phường đã bố trí lực lượng tham gia cứu hộ, cung cấp áo phao và các vật dụng cần thiết trong quá trình di dời. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các khu phố rà soát và cập nhật danh sách các khu vực dân cư trọng điểm cần di dời.

Theo UBND phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), khoảng 1.500 hộ dân trong vùng ngập sâu nguy hiểm đã được di dời nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Ái Quy (chủ quán cơm ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, khoảng 16h, nước lũ dâng nhanh và tràn vào nhà. Bà Quy cùng chồng đã vội vàng kê đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại.

Bà Quy chia sẻ, lũ lụt đã buộc bà phải ngừng việc bán cơm, khiến thức ăn bị hư hỏng và gây thiệt hại kinh tế. Ngoài ra, một chiếc tủ lạnh cũng bị hư hỏng do ngập nước. Bà Quy cho biết thêm, khoảng một tháng trước, nhà bà cũng từng bị ngập nhưng thiệt hại không đáng kể như lần này.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng, đợt lũ ngày 4/12 đã khiến khoảng 1.705 căn nhà bị ngập, trong đó các xã Hồng Sơn, Lương Sơn, Hàm Thắng, Hàm Liêm, Liên Hương chịu thiệt hại nặng nề nhất.