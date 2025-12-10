Thượng nguồn mưa lớn, hồ Lòng Sông ở Lâm Đồng thông báo xả lũ

Ngày 10/12, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) thông báo đến các xã Tuy Phong, Liên Hương về việc vận hành điều tiết nước qua tràn hồ Lòng Sông.

Hồ Lòng Sông được xây dựng tại xã Tuy Phong, Lâm Đồng (Ảnh: Việt Bắc).

Theo đó, vào 10h cùng ngày, mực nước hồ Lòng Sông ở cao trình +75,35m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,6m, dung tích phòng lũ hiện tại 3,4 triệu m3, chiếm 246% dung tích phòng lũ thiết kế.

Thượng nguồn hồ Lòng Sông bắt đầu có mưa, cơ quan chức năng vận hành xả lũ vào 17h cùng ngày với lưu lượng từ 20m3/s-100m3/s tùy thuộc vào lượng nước về hồ.

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đề nghị các xã liên quan thông báo kịp thời đến người dân vùng hạ du, cửa sông để người dân nắm bắt tình hình. Đồng thời, đề nghị các cơ quan đề phòng, chuẩn bị phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra mưa lũ.

Lực lượng chức năng dùng phương tiện tiếp cận khu vực dân cư bị ngập lụt ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, vào đêm 3, rạng sáng 4 /12, hồ Lòng Sông xả lũ lịch sử với lưu lượng gần 1.200m3/s. Việc này làm vùng hạ du tại xã Liên Hương ngập trên diện rộng. Trong đó, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 1.000 căn nhà của người dân bị ngập 1-1,5m, khoảng 30 tàu thuyền đánh cá của ngư dân neo đậu ở cửa sông bị đứt neo, trôi dạt hoặc bị sóng đánh chìm.