Nổi bật tuần qua: Xe tải mất lái, lao vào cột điện ven đường và lật nghiêng
(Dân trí) - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc xe tải bất ngờ mất lái, suýt tông một người đi xe máy trước khi lao vào cột điện ven đường lật nghiêng, là một trong những tình huống giao thông nổi bật tuần qua.
Xe tải bất ngờ mất lái, lao vào cột điện ven đường rồi lật nghiêng
Không hiểu vì lý do gì, chiếc xe tải đang di chuyển đã đột ngột mất lái, suýt tông vào hàng loạt xe máy trước khi đâm mạnh vào cột điện ven đường và lật nghiêng.
Không loại trừ khả năng tài xế chiếc xe tải đã ngủ gật trong tình huống này.
Xe tải gây tai nạn vì nhập làn ẩu trên cao tốc
Chiếc xe tải nhập từ đường nhánh vào cao tốc mà không nhường đường, chuyển làn đột ngột, khiến chiếc xe đi đến từ phía sau không kịp thời xử lý dẫn đến va chạm.
Ô tô trôi tự do ra đường khi tài xế đang nằm ngủ trong xe
Tài xế dừng xe bên đường để chợp mắt, nhưng quên không kéo phanh tay, khiến chiếc xe trôi tự do ra đường mà người này không hay biết.
May mắn thời điểm xảy ra sự việc là vào sáng sớm nên đường vắng, chiếc xe không tông vào phương tiện nào mà chỉ dừng lại khi đâm vào dải phân cách, đánh thức tài xế.
Người đi xe máy bị hất ngã vì giành đường với ô tô đang chuyển hướng
Dù ô tô đã có tín hiệu chuyển hướng, người đàn ông đi xe máy vẫn cố gắng chen lên để giành đường, hậu quả người này đã bị ô tô hất ngã.
Tuy nhiên, tài xế ô tô dường như cũng có lỗi trong tình huống này vì đã lấn sang làn đường dành cho xe máy trong khi chuyển hướng, góp phần dẫn đến va chạm.
Tài xế chuyển hướng thiếu quan sát trên cao tốc, suýt va chạm xe cùng chiều
Tài xế của chiếc Toyota Fortuner đã có tình huống chuyển hướng thiếu quan sát trên cao tốc, suýt gây nên một tình huống tạt đầu xe đi cùng chiều.
Tài xế bất cẩn, đâm mạnh vào xe bồn tưới nước ven đường
Dù tầm nhìn không bị hạn chế, tài xế chiếc Toyota Yaris đã bất ngờ đâm mạnh vào chiếc xe bồn tưới cây đang dừng ven đường. Cú đâm mạnh không gây thiệt hại về người, nhưng khiến chiếc Yaris bị hư hại nghiêm trọng.
Tài xế mất bình tĩnh, đạp nhầm chân ga và tự gây tai nạn
Tài xế chiếc Kia K3 dường như đã có tình huống mất bình tĩnh, vô tình đạp nhầm chân ga và liên tục cài số tiến/lùi, khiến chiếc xe lao vọt đi, đâm vào ô tô ngược chiều trước khi bị lật nghiêng xuống ven đường.
Thanh niên phóng xe máy tốc độ cao, đâm mạnh vào ô tô đang quay đầu
Nam thanh niên đầu trần, điều khiển xe máy tốc độ cao, khi gặp ô tô đang quay đầu đã không kịp thời xử lý nên đâm mạnh vào hông của chiếc xe này.
Xe sang gặp nạn vì vượt ẩu trên đường đèo
Tài xế chiếc xe sang Lexus LX600 đã có tình huống vượt ẩu ở đoạn đường đèo cong. Khi gặp xe khách chạy đến từ hướng đối diện, tài xế xe sang đã buộc phải ép sát vào chiếc xe tải cùng chiều, dẫn đến va chạm.
Người phụ nữ suýt trả giá đắt vì vừa lái xe vừa dùng điện thoại
Người phụ nữ lái xe tốc độ cao, nhưng mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, thậm chí buông cả 2 tay ra khỏi vô lăng để bấm tin nhắn, khiến chiếc xe bị lệch khỏi làn đường và lật nghiêng. May mắn sự việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng.