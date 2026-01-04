Nổi bật tuần qua: Xe tải mất lái, lao vào cột điện ven đường và lật nghiêng

Xe tải bất ngờ mất lái, lao vào cột điện ven đường rồi lật nghiêng

Không hiểu vì lý do gì, chiếc xe tải đang di chuyển đã đột ngột mất lái, suýt tông vào hàng loạt xe máy trước khi đâm mạnh vào cột điện ven đường và lật nghiêng.

Không loại trừ khả năng tài xế chiếc xe tải đã ngủ gật trong tình huống này.

Xe tải bất ngờ mất lái, lao vào cột điện ven đường rồi lật nghiêng (Video: Otofun).

Xe tải gây tai nạn vì nhập làn ẩu trên cao tốc

Chiếc xe tải nhập từ đường nhánh vào cao tốc mà không nhường đường, chuyển làn đột ngột, khiến chiếc xe đi đến từ phía sau không kịp thời xử lý dẫn đến va chạm.

Xe tải gây tai nạn vì nhập làn ẩu trên cao tốc (Video: Giao thông văn minh).

Ô tô trôi tự do ra đường khi tài xế đang nằm ngủ trong xe

Tài xế dừng xe bên đường để chợp mắt, nhưng quên không kéo phanh tay, khiến chiếc xe trôi tự do ra đường mà người này không hay biết.

May mắn thời điểm xảy ra sự việc là vào sáng sớm nên đường vắng, chiếc xe không tông vào phương tiện nào mà chỉ dừng lại khi đâm vào dải phân cách, đánh thức tài xế.

Ô tô trôi tự do ra đường khi tài xế đang nằm ngủ trong xe (Video: Chuyện đường xa).

Người đi xe máy bị hất ngã vì giành đường với ô tô đang chuyển hướng

Dù ô tô đã có tín hiệu chuyển hướng, người đàn ông đi xe máy vẫn cố gắng chen lên để giành đường, hậu quả người này đã bị ô tô hất ngã.

Tuy nhiên, tài xế ô tô dường như cũng có lỗi trong tình huống này vì đã lấn sang làn đường dành cho xe máy trong khi chuyển hướng, góp phần dẫn đến va chạm.

Người đi xe máy bị hất ngã vì giành đường với ô tô đang chuyển hướng (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế chuyển hướng thiếu quan sát trên cao tốc, suýt va chạm xe cùng chiều

Tài xế của chiếc Toyota Fortuner đã có tình huống chuyển hướng thiếu quan sát trên cao tốc, suýt gây nên một tình huống tạt đầu xe đi cùng chiều.

Tài xế chuyển hướng thiếu quan sát trên cao tốc, suýt va chạm xe cùng chiều (Video: Chuyện đường xa).

Tài xế bất cẩn, đâm mạnh vào xe bồn tưới nước ven đường

Dù tầm nhìn không bị hạn chế, tài xế chiếc Toyota Yaris đã bất ngờ đâm mạnh vào chiếc xe bồn tưới cây đang dừng ven đường. Cú đâm mạnh không gây thiệt hại về người, nhưng khiến chiếc Yaris bị hư hại nghiêm trọng.

Tài xế bất cẩn, đâm mạnh vào xe bồn tưới nước ven đường (Video: OFFB).

Tài xế mất bình tĩnh, đạp nhầm chân ga và tự gây tai nạn

Tài xế chiếc Kia K3 dường như đã có tình huống mất bình tĩnh, vô tình đạp nhầm chân ga và liên tục cài số tiến/lùi, khiến chiếc xe lao vọt đi, đâm vào ô tô ngược chiều trước khi bị lật nghiêng xuống ven đường.

Tài xế mất bình tĩnh, đạp nhầm chân ga và tự gây tai nạn (Video: Otofun).

Thanh niên phóng xe máy tốc độ cao, đâm mạnh vào ô tô đang quay đầu

Nam thanh niên đầu trần, điều khiển xe máy tốc độ cao, khi gặp ô tô đang quay đầu đã không kịp thời xử lý nên đâm mạnh vào hông của chiếc xe này.

Thanh niên phóng xe máy tốc độ cao, đâm mạnh vào ô tô đang quay đầu (Video: Giao thông văn minh).

Xe sang gặp nạn vì vượt ẩu trên đường đèo

Tài xế chiếc xe sang Lexus LX600 đã có tình huống vượt ẩu ở đoạn đường đèo cong. Khi gặp xe khách chạy đến từ hướng đối diện, tài xế xe sang đã buộc phải ép sát vào chiếc xe tải cùng chiều, dẫn đến va chạm.

Xe sang gặp nạn vì vượt ẩu trên đường đèo (Video: Văn hóa giao thông).

Người phụ nữ suýt trả giá đắt vì vừa lái xe vừa dùng điện thoại

Người phụ nữ lái xe tốc độ cao, nhưng mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, thậm chí buông cả 2 tay ra khỏi vô lăng để bấm tin nhắn, khiến chiếc xe bị lệch khỏi làn đường và lật nghiêng. May mắn sự việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng.