Đến nhà bạn gái ăn cơm, bố cô ấy bất ngờ “loại” tôi chỉ sau một câu hỏi

Vài hôm trước, bạn gái nói với tôi: “Tết dương lịch này anh chị em từ trong Kon Tum về chơi, anh đến nhà em ăn cơm, tiện thể ra mắt gia đình em luôn nhé”. Câu nói này, tôi đã đợi từ lâu lắm rồi.

Tôi và bạn gái yêu nhau hơn một năm. Đã vài lần tôi muốn về chơi nhà em, muốn thưa chuyện với phụ huynh đàng hoàng. Nhưng lần nào đề cập đến, Thu cũng nói chờ dịp thích hợp hơn. Dịp thích hợp mà cô ấy muốn, chính là lúc anh chị cô ấy có thể về chơi, đông đủ cả nhà.

Nói về hoàn cảnh nhà bạn gái cũng khá neo đơn. Mẹ Thu mất khi Thu mới bước vào lớp 10. Một mình bố nuôi hai chị em Thu khôn lớn, trưởng thành. Chị gái Thu học đại học ở một tỉnh phía Nam, ra trường ổn định công việc và lấy chồng trong đó. Nhà chỉ còn bố con Thu.

Thu nói, cô ấy cũng đã từng yêu vài người nhưng chưa từng đưa ai về ra mắt chính thức gia đình. Đồng ý cho tôi đến nhà, nghĩa là em đã hoàn toàn xác định chuyện nghiêm túc của hai đứa. Nghe em nói, tôi rất mừng.

Cô gái này dù sớm thiếu mẹ, lớn lên từ bàn tay chăm sóc của cha nhưng rất ngoan ngoãn, đảm đang, hiểu chuyện. Em là kiểu phụ nữ biết lo toan, biết chăm chút gia đình khiến tôi ngay từ ngày bắt đầu yêu đã mong chờ đến ngày đám cưới.

Lần đầu đến nhà người yêu, tôi muốn mình gây ấn tượng tốt. Tôi cắt tóc gọn, ăn mặc chỉnh chu, không quên chuẩn bị quà cho bố người yêu và cháu nhỏ con anh chị cô ấy.

Bố bạn gái khuyên con gái chia tay sau khi nghe tôi trả lời một câu hỏi (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Chiều cuối năm, tôi đến nhà bạn gái ra mắt trong trạng thái run vì hồi hộp. Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này nên có chút lo lắng. May mắn, nhà bạn gái ai nấy đều chào đón tôi hồ hởi, nhiệt thành.

Lúc tôi đến, bạn gái và chị đang trong bếp chuẩn bị bữa cơm. Bố bạn gái và anh rể đang ngồi chơi cờ. Tôi không biết đánh cờ nên chỉ ngồi bên, thỉnh thoảng hỏi vài câu tỏ ra mình hiểu để không xấu hổ.

Đến bữa cơm, anh rể bạn gái nói, nay là bữa cơm cuối năm, mọi người cùng cụng ly đón chào năm mới. Không khí ấy thực sự vô cùng ấm áp, cho tôi cảm giác mình thật sự đã là thành viên trong gia đình.

Bố bạn gái nói bị cao huyết áp nên chỉ nhấp môi, không uống. Chỉ có tôi và anh rể cạn chén cùng nhau: “Anh em chẳng mấy khi gặp nhau, tình cảm như ly rượu đầy. Anh em mình nâng ly nhé”, giọng anh rể hào sảng. Những việc khác tôi không dám nói, nhưng về khoản uống rượu, tửu lượng tôi chưa từng thua ai. Anh ấy đã nhiệt tình mời, tôi cũng không ngại uống.

Tôi cũng không thể biết mình đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã là sáng mai và tôi đang nằm ngủ trên giường bố bạn gái. Thấy tôi lò dò dậy, bạn gái trách tôi hôm qua lần đầu đến chơi mà uống quá nhiều đến mức gục tại trận.

Nhưng tôi bảo Thu, là do anh rể cứ mời, tôi sợ từ chối thì thất lễ. Cô ấy không nói gì, bảo rằng bố và anh chị đã ăn sáng và ra thăm mộ mẹ rồi. Cô ấy chuẩn bị bữa sáng cho tôi nhưng tôi nói không quen ăn sáng nên tạm biệt cô ấy ra về vì có chút việc riêng đã lên lịch trước.

Tôi nghĩ lần đầu ra mắt của tôi cũng không đến nỗi tệ, nhưng sự thật là mấy ngày qua bạn gái có vẻ không muốn nói chuyện với tôi. Tôi gọi, cô ấy luôn nói đang bận cùng chị gái đi chỗ nọ, chỗ kia. Tôi nhắn tin, cô ấy cũng trả lời qua quýt. Tôi bảo muốn đến nhà, cô ấy nói đợi anh chị nghỉ lễ xong rồi gặp nhau nói chuyện.

Và rồi, chuyện cô ấy nói chính là, bố Thu không đồng ý cho cô ấy quen tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng mọi người hôm đó đều rất thân tình, vui vẻ. Nếu có gì khiến bố cô ấy không hài lòng thì chỉ có thể là tôi đã uống quá nhiều đến mức say phải ngủ lại. Nhưng tôi uống nhiều cũng là do anh rể cô ấy uống nhiều. Năm mới gặp nhau, vui vẻ một chút chắc cũng không sai chứ?

Thu nói: “Không sai. Nhưng hôm đó, anh không nhớ đã nói những gì với bố em đúng không?”. Tôi tất nhiên là nhớ mọi người đã nói những chuyện gì, trừ đoạn cuối.

Thu kể, hôm đó, bố cô ấy có hỏi tôi: “Nhà bác neo người, nhà cháu lại ở quê xa. Nếu sau này hai đứa có duyên đến với nhau, cháu có đồng ý về nhà bác ở rể không?”.

Lúc đó, tôi đã đỏ mặt tía tai, nói giọng dứt khoát rằng: "Con gái lấy chồng thì phải theo chồng. Nếu không có nhà thì cháu ở nhà thuê chứ không bao giờ ở rể. Đàn ông ở rể chẳng khác gì “… chui gầm chạn”, ăn không dám ăn, nói không dám nói, nó hèn cái thằng người ra. Cùng lắm thì cháu đưa vợ về quê. Chỉ có đàn ông bất tài vô dụng mới chấp nhận đi ở rể”.

Bố cô ấy nói, tôi là kiểu đàn ông gia trưởng, sĩ diện. Lấy một người chồng chỉ chăm chăm coi trọng sĩ diện bản thân, cô ấy sẽ khổ cả đời và khuyên cô ấy nên suy nghĩ lại chuyện tương lai.

Thu nói, mẹ mất sớm, một mình bố nuôi dạy chị em cô lớn khôn. Bố luôn nói với chị em cô: Con gái lấy chồng, đừng quá quan trọng xuất thân, gia cảnh, tiền tài, địa vị. Người phụ nữ chỉ hạnh phúc khi lấy được người hết lòng yêu thương mình, vì mình mà không sợ khổ.

Thu không muốn chuyện tình cảm của mình làm bố phiền lòng. Vậy nên tạm thời hai đứa dành thời gian xem lại kỹ có thật sự phù hợp với nhau không?

Nhưng tôi cứ nghĩ mãi, chỉ thấy mình đã nói quá thẳng thắn, thật lòng chứ chẳng có chỗ nào sai. Không phải tự nhiên mà người đời có câu “ở rể như… chui gầm chạn”.

Đó là thực tế tôi đã chứng kiến ngoài đời. Vài người bạn từ quê lên lập nghiệp ở thành phố giống tôi. Họ lấy con gái thành phố, về ở rể nhà vợ. Dù nhà cao cửa rộng nhưng chẳng bao giờ dám có chính kiến, chẳng thể ngẩng mặt lên. Có người còn bị bố mẹ vợ coi thường đến mức không ở được mà ly hôn.

Tôi chỉ là nói thật lòng, chẳng có chàng trai nào muốn ở rể sau khi cưới vợ. Chẳng lẽ chỉ vì quan điểm sống rõ ràng của tôi như vậy mà bố bạn gái đánh giá tôi không đáng để chọn làm chồng, có phải là hà khắc quá?