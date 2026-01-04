Thủ đoạn "đánh bật" đối thủ để trúng thầu của Giám đốc Công ty Hoàng Dân

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NNPTNT, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NNPTNT)... để trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án.

Theo kết luận điều tra, tại gói thầu số 17 thuộc dự án hồ Cánh Tạng, cơ quan điều tra đã làm rõ hàng loạt thủ đoạn tinh vi của Dân nhằm “đánh bại” các đối thủ cạnh tranh.

Theo hồ sơ, vào cuối năm 2018, Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) đã trao đổi, gợi ý ông Dân liên danh với Tổng Công ty Trường Sơn và Tổng Công ty Thủy lợi 4 để tham gia gói thầu số 17, có giá trị khoảng 700 tỷ đồng.

Thanh đồng thời hướng dẫn bị can Dân tiếp cận Tạ Văn Thuyết - Giám đốc Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 1 (Ban 1) - nhằm tạo thuận lợi trong quá trình đấu thầu.

Dự án hồ Cánh Tạng (Ảnh: H.B.).

Tuy nhiên, do Ban 1 cho rằng có một nhà thầu tại Hòa Bình đủ năng lực, khó bị loại, nên giữa bị can Dân và ông Thuyết không đạt được thỏa thuận về cơ chế “phần trăm” như ở các dự án khác.

Trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khoảng hai ngày, Nguyễn Văn Dân vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp cận ông Thuyết để xin file dự toán gói thầu. Sau khi có tài liệu, bị can này yêu cầu lập hồ sơ dự thầu với giá thấp hơn 5% so với dự toán ban đầu.

Lo ngại nguy cơ trượt thầu do có nhiều đơn vị cùng tham gia, ông Dân tiếp tục chỉ đạo sử dụng thư giảm giá sâu tới 12,39%. Kết quả, liên danh Hoàng Dân - Trường Sơn - Thủy lợi 4 trúng thầu với giá hơn 608 tỷ đồng, tương đương mức giảm 16,39% so với dự toán ban đầu.

Trong đó, Công ty Hoàng Dân đảm nhận khối lượng thi công trị giá hơn 212 tỷ đồng, chiếm trên 33% giá trị gói thầu.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Dân thừa nhận dù không có thỏa thuận chi tiền “cảm ơn” ngay từ đầu, nhưng trong quá trình thi công, vào các dịp lễ, Tết, bị can đã chỉ đạo nhân viên biếu quà cho lãnh đạo Ban 1 và tổ chấm thầu với tổng số tiền khoảng 540 triệu đồng.

Ngoài ra, để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào và phục vụ quyết toán thuế, ông Dân còn chỉ đạo kế toán trưởng và nhân viên tài chính mua 35 hóa đơn giá trị gia tăng khống hoặc nâng khống một phần, với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, riêng tại gói thầu số 17 của dự án hồ Cánh Tạng, hành vi trên đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng.