Cả làng thịt 5 con lợn, làm 80 mâm cơm, đốt lửa trại mừng năm mới

Ngày 1/1 hàng năm đã trở thành ngày hội đoàn kết của người dân làng Nhân Mỹ. Năm nay, sự kiện càng thêm ý nghĩa khi làng Nhân Mỹ được sáp nhập từ xóm 1, xóm 2 và xóm 3 của xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cũ, mở rộng quy mô diện tích và dân số.

Bữa tiệc chào năm mới 2026 đã thu hút hơn 800 người tham gia, trở thành sự kiện lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này.

Người dân làng Nhân Mỹ phấn khởi, đoàn kết trong bữa tiệc mừng năm mới (Ảnh: Hoàng Ngoan).

Ông Cao Văn Hiếu, đại diện ban tổ chức, cho biết: "Dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, các gia đình thường bận rộn với việc nhà, việc dòng họ. Tết Dương lịch là thời điểm bà con nghỉ ngơi, người đi làm xa trở về. Do vậy, việc tổ chức tiệc mừng năm mới là dịp để người dân quây quần, thắt chặt tình làng nghĩa xóm".

Bữa tiệc tân niên được tổ chức bởi các nam trung niên phối hợp với ban cán sự xóm, với sự tham gia của 100% hộ dân và cả những người con gái của làng đã lập gia đình ở địa phương khác.

Kinh phí tổ chức được đóng góp theo mức 100.000 đồng/lao động, 50.000 đồng/khẩu từ 11 đến 18 tuổi. Người cao tuổi và trẻ em dưới 10 tuổi được miễn đóng góp. Nhiều gia đình khá giả và những người con xa quê cũng đã nhiệt tình ủng hộ thêm kinh phí.

Công tác chuẩn bị cho bữa tiệc được triển khai từ hai tháng trước, bao gồm họp bàn kế hoạch, chọn thực đơn và chuẩn bị thực phẩm.

Trước đó 10 ngày, làng Nhân Mỹ cũng đã tổ chức giải bóng đá nữ mở rộng với 4 đội tham gia. Đêm giao thừa, 22 tiết mục văn nghệ do các tổ liên gia chuẩn bị đã được công diễn, thu hút đông đảo người dân trong làng và các khu vực lân cận đến xem, cổ vũ.

Đây là bữa tiệc tân niên quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại làng Nhân Mỹ (Ảnh: Hoàng Ngoan).

Vào 4h ngày 1/1, đàn ông trong làng đã tập trung làm thịt 5 con lợn, chuẩn bị cho 800 suất ăn tối. Phụ nữ đảm nhiệm việc hông xôi, nấu cơm, canh và các món rau.

Ngoài đóng góp kinh phí, người dân còn mang rau củ nhà trồng được đến góp. Trong quá trình chuẩn bị, các trò chơi dân gian cũng được tổ chức để thanh thiếu niên vui chơi.

Đúng 18h ngày 1/1, bữa tiệc lớn nhất làng chính thức bắt đầu trong không khí vui vẻ, phấn khởi. Mặc dù năm qua có nhiều thiên tai, nhưng các gia đình đều bình yên và kinh tế vững vàng. Mọi người cùng nâng ly chúc nhau một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, công việc hanh thông, làm ăn phát đạt.

Điều đáng tự hào là trong suốt 5 năm tổ chức tiệc tân niên, làng Nhân Mỹ chưa từng xảy ra bất kỳ tình huống nào ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa người dân.

Người dân làng Nhân Mỹ vui đoàn kết bên lửa trại ngày đầu năm mới (Ảnh: Hoàng Ngoan).

Ông Hiếu chia sẻ kinh nghiệm: "Việc tự nấu 80 mâm cơm không đơn giản, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm từ 4 lần trước, dù quy mô nhỏ hơn. Các chương trình, kế hoạch đều được bàn bạc, thảo luận công khai, thống nhất cao. Tất cả bà con đều xác định rõ trách nhiệm, tự giác tham gia vào các khâu chuẩn bị".

Hình ảnh về bữa tiệc tân niên của làng Nhân Mỹ được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng. Cộng đồng mạng không chỉ đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân mà còn dành lời khen cho công tác tổ chức chuyên nghiệp của sự kiện này.