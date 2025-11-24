Tin đồn thất thiệt và những chuyến hàng cứu trợ "không ai muốn nhận"

Xe chở áo quan hỗ trợ quay đầu sau tin đồn thất thiệt

Những ngày qua, ngoài những xe hàng cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men... còn có nhiều chuyến xe chở "quan tài 0 đồng" về các địa phương phía Đông (Phú Yên cũ nay là tỉnh Đắk Lắk).

Anh Trần Phi Trường (38 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) cho biết đêm 21/11, anh nhận được hàng loạt tin báo tình hình thiệt hại nặng nề về người do mưa lũ tại các xã, phường phía Đông của tỉnh. Do anh tham gia hoạt động hỗ trợ "quan tài 0 đồng" suốt 5 năm qua, nên nhiều người nhắn tin "xin" áo quan gấp.

Hay tin có thiệt hại về người do mưa lũ, nhiều đoàn thiện nguyện vận chuyển áo quan để hỗ trợ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Để hỗ trợ kịp thời, anh Trường cùng nhiều người đã nhận nhiệm vụ chở 30 áo quan xuống giao cho những gia đình có người thân tử vong trong trận lụt lịch sử.

Theo anh Trường, không chỉ đoàn thiện nguyện của anh mà có cả xe tải của đoàn hỗ trợ khác, lẫn xe container vận chuyển áo quan xuống hỗ trợ khi nghe tin về thiệt hại. Tuy nhiên, đến nơi, đoàn thiện nguyện mới biết các thông tin lan truyền trên mạng là sai sự thật.

"Làm ơn đừng tung tin đồn bậy, nhiều đoàn cứu trợ lật đật mang áo quan di chuyển xuống Phú Yên rồi phải quay xe về và một số phải gửi "hàng" lại trong chùa. Riêng xe chở 30 áo quan của đoàn tôi được giao cho chính quyền 3 xã Hòa Thịnh, Hòa Đồng, Sơn Thành để lo mai táng cho người thiệt mạng do mưa lũ", anh Trường nói.

Đoàn thiện nguyện ở phường Buôn Ma Thuột hỗ trợ áo quan cho người dân tử vong do mưa bão tại xã Hòa Thịnh (Ảnh: Nam Anh).

Sau chuyến vận chuyển áo quan, anh Trường cho rằng các đoàn thiện nguyện cần nắm thông tin thật chính xác, rõ ràng từ cơ quan chức năng về các nơi cần hỗ trợ để tránh xảy ra những sự việc tương tự.

"Chúng tôi đã vận chuyển hàng tấn hàng hỗ trợ bà con và hôm nay tiếp tục chuyển xuống các địa phương phía Đông Đắk Lắk tiếp 7 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm", anh Trường chia sẻ.

Thực tế, thiệt hại không như các tin đồn trên mạng xã hội (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trực tiếp tham gia vận chuyển áo quan cho người tử vong do mưa lũ ở xã Hòa Thịnh, anh Đinh Quốc Long (37 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) cho rằng thiệt hại về người hoàn toàn không như trên mạng xã hội đồn thổi.

Người dân xã Hòa Thịnh bức xúc trước tin đồn thất thiệt

Anh Phạm Thanh Bình (trú tại thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh) không khỏi bức xúc trước tin đồn ác ý "hàng trăm người chết do lũ" tại xã khiến biết bao người hoang mang. Những ngày lũ xảy ra, toàn xã mất điện, không có sóng điện thoại, nhiều bà con ở xa không liên lạc được với người thân nên lo lắng vô cùng.

Không ít người dân xã Hòa Thịnh bức xúc trước những thông tin trái sự thật về thiệt hại về người tại xã (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo anh Bình, khi thấy video phao tin giả sập nhà cao tầng hàng trăm người chết ở Hòa Thịnh, rất nhiều người đang làm ăn ở xa phải tức tốc quay về. Ngay cả những người ở trong xã Hòa Thịnh cũng hoang mang vì lúc đó đang bị cô lập, chưa rõ thực hư.

"Nước rút, tôi cùng nhiều người chạy đi quan sát những nhà cao tầng xem có khu nào bị sập không nhưng tất cả chỉ là tin đồn", anh Bình cho hay.

Còn bà Trần Thị Mỹ Dung (trú tại xã Hòa Thịnh) cho rằng, gia đình bà có nhà cao tầng nên sau khi có tin đồn cũng bán tính bán nghi, bà đã trực tiếp đi, quan sát nhiều khu vực lân cận và xác nhận thông tin trái sự thật.

Người dân có nhà cao tầng ở xã Hòa Thịnh từng hoang mang trước tin đồn thất thiệt (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà Võ Thị Linh San, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Thịnh, cho biết mưa lũ đã gây thiệt hại quá lớn đối với địa phương, bà con gần như mất sạch tài sản.

Riêng thông tin thất thiệt trên mạng, lực lượng chức năng xã xác minh trực tiếp tại địa bàn và khẳng định các tin đồn là vô căn cứ.

Đến hiện tại, xã Hòa Thịnh ghi nhận 23 người chết do mưa lũ và địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân.

Như Dân trí đưa tin, tối 21/11, mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt", "hàng trăm người chết do lũ". Những thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh sau đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Lực lượng chức năng đang phối hợp chính quyền xã Hòa Thịnh khắc phục hậu quả sau mưa lũ (Ảnh: Nam Anh).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với người phao tin "sập nhà, hàng chục người chết", "hàng trăm người chết do lũ" tại xã Hòa Thịnh.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã xử lý thêm 52 tài khoản Facebook, TikTok đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ tại các xã phía Đông của tỉnh.