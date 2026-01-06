Thủ tướng: “Không tham nhũng, không để lãng phí tiền của dân”

Chiều 6/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung lực lượng, nguồn lực cho các dự án đường sắt trọng điểm và người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Việc triển khai các dự án trên tinh thần "3 có" và "2 không", cũng được Thủ tướng quán triệt. Trong đó, "3 có" gồm: Có lợi ích của Nhà nước; có lợi ích của người dân và có lợi ích của doanh nghiệp.

"2 không" là không tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.

Về nhiệm vụ quản lý Nhà nước liên quan ngành công nghiệp đường sắt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ ngành phải phối hợp trình Chính phủ trước 15/1 các nghị định về giao việc, đặt hàng.

Chỉ đạo cụ thể với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, chủ trì, lựa chọn công nghệ phù hợp nhất cho dự án, trình Thường trực Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền, hoàn thành trước 15/1.

Bộ Xây dựng cũng được giao chỉ định tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi bảo đảm năng lực theo quy trình, thủ tục, quy định và thẩm quyền; đồng thời, chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất lựa chọn hình thức đầu tư (đầu tư công, PPP, kinh doanh) để báo cáo tại phiên họp sắp tới của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng nhắc Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án vào tháng 6để sớm khởi công. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cân đối bảo đảm đủ vốn triển khai dự án, trong đó có phương án vay vốn nếu thuận lợi.

Yêu cầu sớm hoàn thành quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Thủ tướng cũng đồng ý giao và hoan nghênh tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái theo quy định của pháp luật.

Về các dự án đường sắt đô thị, người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao Hà Nội và TPHCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm khả năng kết nối và chuyển giao công nghệ.

Ông lưu ý ưu tiên tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành; tuyến Văn Cao - Hòa Lạc (Hà Nội), đồng thời giao Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần có lộ trình, kế hoạch cụ thể để đào tạo kịp thời nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành khai thác các tuyến đường sắt, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ kiểm toán ngay từ đầu các dự án. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc.