Diễn biến mới vụ mảnh đất 420m2 ở Hà Nội được cấp hai sổ đỏ cho hai người

Ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1964, trú ở xã Xuân Mai, Hà Nội) mới đây có đơn gửi TAND TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với quyết định của TAND huyện Chương Mỹ (cũ) công nhận thỏa thuận của các đương sự.

Theo phản ánh của ông Phúc, thửa đất số 88, tờ bản đồ số 60 tại thôn Tân Hội (xã Xuân Mai) được UBND huyện Chương Mỹ (cũ) cấp sổ đỏ cho gia đình ông có diện tích trên 420m2 vào năm 2002.

Đến năm 2009 UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục cấp sổ đỏ cho vợ chồng ông Nguyễn Văn T. (em trai ruột ông Phúc) đứng tên mảnh đất này.

Ngôi nhà và thửa đất rộng trên 420m2 trước khi bị cưỡng chế phá dỡ thi hành án (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Đến khi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ (cũ) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhà cửa để bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, gia đình ông Phúc mới biết tài sản của mình đã bị sử dụng thông qua sổ đỏ cấp cho ông T. thế chấp ngân hàng nhằm đảm bảo khoản vay của một doanh nghiệp.

“Tài sản thế chấp là tài sản thuộc sở hữu của gia đình tôi - hộ ông Nguyễn Văn Phúc, không phải là tài sản của ông T. và bà X. (vợ ông T.)”, ông Phúc nêu trong đơn.

Người đàn ông này cho rằng UBND huyện Chương Mỹ có hành vi sai phạm trong trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến tài sản của gia đình mình bị cưỡng chế để giao cho người khác.

Hơn nữa, quyết định công nhận thỏa thuận giữa các đương sự của TAND huyện Chương Mỹ vi phạm thủ tục tố tụng do không xác định và đưa các thành viên gia đình ông Phúc vào với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Từ đó dẫn tới gia đình ông Phúc không hề hay biết, không được thực hiện quyền lợi của mình.

Ông Phúc đề nghị TAND TP Hà Nội xem xét quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với quyết định của TAND huyện Chương Mỹ, yêu cầu xét xử sơ thẩm lại vụ việc theo quy định. Trong đó phải bổ sung các thành viên gia đình ông Phúc tham gia tố tụng với tư cách những người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Thửa đất 420m2 ở thôn Tân Hội, xã Xuân Mai, Hà Nội đã được chia tách bán cho nhiều người (Ảnh: V.P).

Như Dân trí thông tin, mới đây UBND xã Xuân Mai tổ chức buổi làm việc với vợ chồng ông Nguyễn Văn Phúc để làm rõ những phản ánh về thửa đất.

Biên bản buổi làm việc cho thấy, người trúng đấu giá thửa đất 420m2 nêu trên - ông N.V.V. đã làm thủ tục sang tên, cấp sổ mới và tiến hành chia tách thửa đất để chuyển nhượng cho nhiều người khác.

Phân tích vụ việc, luật sư Lê Giang Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng tòa án có thể áp dụng Điều 351, Điều 352 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 để xem xét quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với quyết định của TAND huyện Chương Mỹ nhằm đảm bảo quyền lợi của những người liên quan.