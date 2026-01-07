U23 Kyrgyzstan tổn thất lực lượng trước màn so tài với U23 Việt Nam

U23 Kyrgyzstan thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia

U23 Việt Nam đã có màn ra mắt hoàn hảo tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số thuyết phục 2-0. Hai pha lập công của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tạm chiếm ngôi đầu bảng A, xếp trên cả "ông lớn" Saudi Arabia nhờ hơn chỉ số phụ.

U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A sau chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan (Ảnh: AFC).

Giành 3 điểm trọn vẹn ở trận mở màn giúp U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết trong tay. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan, đội bóng lần đầu tiên tham dự giải đấu.Nếu tiếp tục giành chiến thắng, "Rồng vàng" sẽ chắc chắn vào vòng tứ kết.

Bên cạnh lợi thế về tâm lý khi vừa đánh bại đối thủ mạnh là Jordan, U23 Việt Nam còn đang nắm lợi thế cực lớn về lực lượng khi đối thủ tiếp theo là U23 Kyrgyzstan mất đi tiền đạo chủ lực Arsen Sharshenbekov vì phạm lỗi nguy hiểm trong trận gặp U23 Saudi Arabia.

Tiền đạo sinh năm 2004 đã có pha dẫm vào chân đối thủ và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài người Trung Quốc Fu Ming ở phút 35. Sự vắng mặt của "ngòi nổ" quan trọng nhất ở trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ khiến lối đá của đại diện Trung Á suy giảm đáng kể.

Ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn U23 Kyrgyzstan, nhưng đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn cần đặc biệt thận trọng trước phong cách chơi bóng nhanh và tranh chấp quyết liệt của đối thủ.

Dù lần đầu tham dự VCK châu Á, nhưng đội bóng này đã khiến nhà đương kim vô địch Saudi Arabia phải nhọc nhằn mới có được chiến thắng tối thiểu ở những phút cuối cùng trong trận ra quân.

Tiền đạo Arsen Sharshenbekov nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Điểm yếu duy nhất của U23 Kyrgyzstan nằm ở khả năng xoay xở hàng thủ khi đối phương thực hiện các đường chuyền nhanh xuyên tuyến. Với những cầu thủ giàu tốc độ trên hàng công, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể trừng phạt đối thủ bằng những pha lẻn xuống sau lưng hàng phòng ngự.

Mục tiêu 3 điểm là hoàn toàn khả thi nếu đoàn quân HLV Kim Sang Sik giữ được sự tập trung và tính kỷ luật như cách họ đã làm trước U23 Jordan. Một chiến thắng không chỉ giúp U23 Việt Nam sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết, mà còn là lời khẳng định đanh thép của “Rồng vàng” tại đấu trường châu lục.