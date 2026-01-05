Người dân di dời đồ đạc, bàn giao mặt bằng phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng. Những ngày gần đây, lực lượng chức năng đang tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong sáng nay, tại khu vực trước số nhà 63 Đinh Tiên Hoàng, công tác trao trả mặt bằng của các hộ dân và các hộ kinh doanh đang được khẩn trương triển khai.

Rất nhiều đồ đạc, vật dụng của các hộ dân và hộ kinh doanh được đưa ra khỏi khu vực mặt bằng để phục vụ công tác bàn giao, di dời theo kế hoạch.

Liên quan đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, đến nay đã có 17/17 tổ chức và 40/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Trước đó, nhiều hộ dân trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng đã rời đi, hoàn tất việc trả lại mặt bằng và chuyển hết đồ đạc ra khỏi khu vực theo yêu cầu.

Phường Hoàn Kiếm đã tiếp nhận mặt bằng của 8/17 tổ chức tại số 22 Lý Thái Tổ, số 61 và 63 Đinh Tiên Hoàng và đang quây tôn chuẩn bị cho công tác phá dỡ công trình cũ.

Tấm biển số nhà 61 đã được người dân tháo xuống, khép lại hình ảnh con ngõ từng gắn bó với bao thế hệ cư dân nơi đây.

Quán phở nổi tiếng ở đầu ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng bước vào những ngày kinh doanh cuối cùng, thu hút đông khách đến thưởng thức và chia tay hương vị quen thuộc.

Ở phía bên ngoài mặt phố, nhiều thợ hàn đang tiến hành dựng hàng rào nhằm phục vụ công tác quây tôn, che chắn.

Hàng rào đã được dựng lên trước khu vực Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội để phục vụ công tác thi công trong thời gian tới.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội cũng đã phát đi thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc sang khu vực khác, nhằm tạo điều kiện để khách hàng tiếp tục đến liên hệ và giao dịch.

Trong tháng 12, nhà thầu đã phá dỡ trụ sở cũ của một chi cục trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, tại số 22 Lý Thái Tổ. Đây được coi là bước quan trọng để chuẩn bị mặt bằng cho các hạng mục thi công tiếp theo của dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.