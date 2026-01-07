Ngôi trường mọc lên từ nghĩa trang lớn nhất TPHCM sắp hoàn thành

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) được xây dựng trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hoà đang dần hoàn thiện. Công trình hiện đạt tiến độ hơn 85%, dự kiến hoàn thành vào quý I/2026.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, công trình đã cơ bản hoàn thành phần thô. Hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện khi các hạng mục sơn, lát gạch, hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ được triển khai, không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được thiết kế gồm 1 trệt, 3 lầu, bao gồm 30 phòng học cùng các khối chức năng như phòng bộ môn, khu hành chính và sân chơi rộng rãi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và vui chơi của học sinh.

Mỗi phòng học có diện tích tiêu chuẩn khoảng 52m2, được thiết kế hiện đại, đáp ứng đầy đủ quy chuẩn phòng học cùng các phòng chức năng.

Một số dãy hành lang ở các tầng đang được công nhân vệ sinh sau khi lát gạch.

Các hạng mục như đèn chiếu sáng, quạt trần cũng được thi công đồng bộ.

Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và công viên tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa là gần 1.500 tỉ đồng.

Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư, với nguồn vốn được cấp từ ngân sách thành phố, khẳng định cam kết của chính quyền trong việc phát triển hạ tầng giáo dục.

Trên công trường, có khoảng 150 công nhân đang thi công các hạng mục.

Một nhóm công nhân đang xây dựng hệ thống thoát nước ở khu vực sân trường.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân cho biết, dự án Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đang được đẩy nhanh tiến độ, một số hạng mục được tăng cường thi công vào ban đêm. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 1/2026.

Công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được xem là một trong những dự án trọng điểm, không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của trẻ em tại khu vực đông dân cư mà còn góp phần giảm tải tình trạng quá tải trường lớp, hệ quả của quá trình đô thị hóa nhanh chóng tại TPHCM.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, hình thành từ khoảng năm 1975, đã trở thành nghĩa trang lớn nhất thành phố. Tuy nhiên, từ năm 2010, chính quyền TPHCM đã ban hành chủ trương di dời nhằm chỉnh trang đô thị và phát triển không gian sống mới.

Khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TPHCM, nơi hàng vạn ngôi mộ nằm yên nghỉ, nay đang chứng kiến sự "hồi sinh" mạnh mẽ. Chỉ vài năm trước còn là bãi đất hoang vu với mồ mả và cỏ dại cao vút, giờ đây, ngôi trường khang trang đang từng bước hoàn thiện, báo hiệu cho sự chuyển mình của một vùng đất từng gắn với ký ức trầm mặc sang tương lai của tri thức và sự sống mới.

Vị trí Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).