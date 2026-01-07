Chuyên gia Jordan chỉ rõ lý do đội nhà thất bại trước U23 Việt Nam

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

Nhận định về trận đấu, ông Mohammad Haseba đánh giá, HLV Kim Sang Sik đã hoàn toàn thắng thế về mặt chiến thuật. Việc tung vào sân những gương mặt mới và chủ động chơi pressing (gây áp lực) tầm cao ngay từ đầu đã khiến U23 Jordan bị bất ngờ và đánh mất hoàn toàn tuyến giữa.

U23 Jordan gục ngã trước U23 Việt Nam ở trận mở màn giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

"Hàng phòng ngự rời rạc và hàng công thiếu đường nét khiến nỗi đau của U23 Jordan thêm nặng nề sau 2 bàn thua chóng vánh ngay trong hiệp 1. Các học trò của HLV Omar Najhi gần như không thể gượng dậy sau cú sốc này", ông Haseba phân tích.

Đồng quan điểm, nhà báo thể thao Khaled Alrfai của tờ Ain Al-Saqr Sport bổ sung: "U23 Việt Nam có thể không quá đáng sợ về sức mạnh thâm sâu, nhưng họ đã chuẩn bị cực tốt, khai thác triệt để sự non nớt của hàng thủ chúng ta và duy trì tính kỷ luật thép để bảo vệ thành quả.

Thất bại này không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp mà còn thổi bùng cơn giận dữ về thái độ thi đấu của các cầu thủ Tây Á”.

Ông Khaled Alrfai thẳng thắn chỉ trích: "Nhiều cầu thủ Jordan chơi bóng cá nhân như thể quên mất mình còn 10 đồng đội trên sân. Đó là một nỗi ô nhục đối với bóng đá nước nhà".

Trong khi đó, bình luận viên nổi tiếng Abdullah Adweiri của kênh Jordan TV cũng cho rằng, HLV Omar Najhi đã đánh giá sai thực lực của U23 Việt Nam. Việc trắng tay và không ghi nổi một bàn thắng là kết cục hợp lý khi U23 Jordan đánh mất sự phối hợp tập thể, trong khi đối thủ lại chơi quá kỷ luật.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam không hề giấu giếm ý đồ chơi phủ đầu, nhanh chóng chiếm ưu thế trước đối thủ. Phút 15, nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam đã mang về bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền sau khi một cầu thủ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sau bàn thua sớm, U23 Jordan nỗ lực vùng lên mạnh mẽ nhưng các đợt lên bóng đều tỏ ra thiếu sắc nét. Trước khi hiệp một khép lại, U23 Việt Nam đã nhân đôi cách biệt từ một tình huống phối hợp phạt góc mẫu mực. Hiểu Minh chọn vị trí thông minh, băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chủ động triển khai lối chơi kỷ luật và kiên cường. Những nỗ lực phòng ngự không biết mệt mỏi đã giúp các cầu thủ áo đỏ bảo vệ thành công thành quả, ấn định thắng lợi trọn vẹn trong ngày ra quân.

Chuyên gia Jordan đánh giá cao tính kỷ luật của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Thất bại trong ngày ra quân đẩy U23 Jordan vào thế chân tường khi trước mắt họ là "ngọn núi" U23 Saudi Arabia. Nếu không sớm chấn chỉnh lối chơi rời rạc hiện tại, kịch bản phải xách vali về nước sớm là điều hoàn toàn có thể xảy ra với đại diện Tây Á.

Ngược lại, 3 điểm trọn vẹn giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa tiến sâu tại giải đấu năm nay.