Thua Saudi Arabia, HLV U23 Kyrgyzstan quyết thắng U23 Việt Nam

U23 Kyrgyzstan thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia

“Chúng tôi biết U23 Saudi Arabia nhập cuộc như thế nào và điều gì đang chờ đợi, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân nhà của đối thủ. Thi đấu trong những điều kiện như thế này đã rất khó, và mọi thứ càng trở nên khắc nghiệt hơn khi phải chơi thiếu người.

Tôi cảm ơn các cầu thủ vì sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu khi chỉ còn 10 người trên sân”, HLV Edmar Lacerda đánh giá về trận thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia tối 6/1.

U23 Kyrgyzstan (trắng) nhận thất bại ngày ra quân (Ảnh: Saudi NT).

Sau trận thua ngày ra quân, U23 Kyrgyzstan sẽ đối đầu với U23 Việt Nam vào lúc 21h ngày 9/1 tới. HLV Edmar Lacerda khẳng định ông và các học trò sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất.

“Dù thua nhưng các cầu thủ U23 Kyrgyzstan tuân thủ chiến thuật. Lúc này, chúng tôi cần nhanh chóng tập trung cho trận đấu tiếp theo, đặc biệt là hồi phục thể lực”, HLV Lacerda cho biết.

Dù rất quyết tâm, nhưng U23 Kyrgyzstan đang gặp bất lợi về điểm số cũng như tâm lý. Đặc biệt, đội bóng này không có lực lượng mạnh nhất khi tiền vệ trụ cột Sharshenbekov phải nhận thẻ đỏ sau tình huống giẫm vào chân cầu thủ đối phương, qua đó vắng mặt ở cuộc chạm trán với U23 Việt Nam.

Sharshenbekov nhận thẻ đỏ rời sân sớm (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, HLV Di Biagio của U23 Saudi Arabia cho biết: “Chúng tôi gây sức ép rất lớn lên đối thủ và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, đặc biệt là ở giai đoạn đầu trận. Thẻ đỏ đã làm thay đổi cục diện trận đấu, nhưng chúng tôi cũng buộc phải thay người sớm vì vấn đề ở bàn chân của Abdullah Radif.

Chúng tôi kiểm soát trận đấu với khoảng 75% thời lượng cầm bóng và tạo ra rất nhiều cơ hội. Dù bỏ lỡ một quả phạt đền, toàn đội cần phải sắc bén hơn nữa và tiếp tục hoàn thiện.

Trận đầu tiên rất khó khăn nhưng U23 Saudi Arabia vẫn thể hiện màn trình diễn rất tốt và đạt được kết quả quan trọng. Lựa chọn nhân sự của chúng tôi tại giải đấu này là không nhiều, nhưng Ban huấn luyện sẽ tiếp tục làm việc với những cầu thủ hiện có và tập trung cải thiện từng ngày”.