Nhà mất, người trắng tay: Những phận đời bơ vơ sau lũ ở Hòa Thịnh

Sau trận "đại hồng thủy" càn quét, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) chìm trong cảnh hoang tàn, hàng trăm phận đời rơi vào cảnh trắng tay, mất mát tài sản và người thân.

Lính Cụ Hồ dầm mình dọn nhà giúp dân ở vùng lũ Hòa Thịnh (Video: Cao Bách).

Trở về nhà sau cơn lũ dữ, anh Phạm Văn Hảo (41 tuổi, xã Hòa Thịnh) bàng hoàng khi chứng kiến căn nhà, tài sản duy nhất của vợ chồng anh, đã đổ sập hoàn toàn.

"Căn nhà là tài sản duy nhất của vợ chồng tôi tích góp rồi vay nợ ngân hàng mà có được. Nợ vẫn chưa trả hết thì căn nhà đã mất rồi. Bây giờ không biết đi về đâu", anh Hảo nghẹn ngào.

Nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ đồ đạc trong nhà anh Hảo, chỉ còn sót lại chiếc lư hương và bình hoa trên bàn thờ, như một minh chứng cho sự tàn khốc của thiên tai.

Tại thôn Phú Hữu, căn nhà của bà Nguyễn Thị Hưởng (73 tuổi) bị nước lũ xé toạc một bức tường, nền nhà xói mòn nghiêm trọng. Cả gia đình bà đang sống trong thấp thỏm, lo âu trước nguy cơ đổ sập của căn nhà.

Chiếc xe máy duy nhất của gia đình bà Hưởng cũng bị nước lũ cuốn trôi ra sau nhà.

Tính đến tối 22/11, xã Hòa Thịnh ghi nhận 23 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ, cho thấy mức độ thiệt hại nặng nề của trận lũ lịch sử.

Căn nhà mái ngói đơn sơ của bà Nguyễn Thị Hoan cũng bị nước lũ nhấn chìm. "Mất hết rồi, trong nhà có gì cũng trôi theo lũ hết", bà Hoan ngậm ngùi.

Nhiều căn nhà khác cũng chung số phận, bị tốc mái, đổ sập do sức tàn phá của lũ lụt. Xã Hòa Thịnh, vốn là khu vực thấp nhất, đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Những ngày qua, lực lượng quân đội đã tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, đặc biệt là các gia đình khó khăn, người già neo đơn bị thiệt hại nặng nề.

Tại trường Tiểu học Hòa Thịnh, hơn 30 bộ đội đã được huy động để dọn dẹp bùn đất trong các phòng học, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Những đống sách vở ngập ngụa bùn đất được chất thành đống ở một góc trường, cho thấy sự tàn phá của lũ lụt đối với cơ sở vật chất giáo dục.

Nhiều thiết bị giảng dạy và học tập cũng bị hư hỏng nặng sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ.

Tính đến 17h ngày 23/11, mưa lũ tại Nam Trung Bộ đã khiến 102 người chết và mất tích (91 người chết, 11 người mất tích).

Riêng tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương. Tổng thiệt hại sơ bộ tại tỉnh Đắk Lắk ước tính 5.330 tỷ đồng, chưa bao gồm tài sản trong gia đình người dân.