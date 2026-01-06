TPHCM lắp tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về chủ trương lắp đặt tủ đổi pin cho xe máy điện trên vỉa hè.

Lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè và các nơi công cộng, trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện được thực hiện theo quy định hiện hành.

Việc lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè và nơi công cộng tại TPHCM nhằm thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh. Đồng thời, chủ trương này cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I về giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống đô thị.

Một tủ đổi pin dành cho xe máy điện tại phường Xóm Chiếu, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng xây dựng, công bố rộng rãi tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành tủ đổi pin, công bố danh sách các tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện lắp đặt. Việc lựa chọn phải bảo đảm công khai, minh bạch, không phân biệt, không độc quyền, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia theo quy định.

Sở Xây dựng cần làm rõ cơ chế quản lý, vận hành sau đầu tư, xác định trách nhiệm của doanh nghiệp. Các đơn vị tham gia phải bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, xử lý kịp thời sự cố phát sinh và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Chủ tịch UBND TPHCM giao Công an thành phố, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực TPHCM và UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khảo sát, thiết kế, lắp đặt, cung cấp điện, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với sở, ngành, địa phương thống nhất vị trí đủ điều kiện lắp đặt. Các đơn vị tham gia lắp đặt tủ đổi pin phải cam kết không quảng cáo trên thiết bị, tự di dời, tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng và dừng hoạt động đúng thời hạn khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền...