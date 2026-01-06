Ô tô con bị xe tải tông nát trên quốc lộ 5

Vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 5 chỗ và xe tải xảy ra trưa 6/1, trên quốc lộ 5 đoạn gần cầu vượt Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên). Thông tin này đã được lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Quang Tiến).

Cú va chạm mạnh khiến ô tô 5 chỗ hư hỏng nặng, thân xe bị vò nát. Nhờ túi khí bung ra kịp thời, hai người ngồi trên xe thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, ô tô con di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi đến khu vực gần cầu vượt Như Quỳnh, phương tiện này bị ô tô tải chở cát tông mạnh từ phía sau.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn và lập biên bản ghi nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó một ngày, tại Km31+600 quốc lộ 47B đoạn qua thôn 27, xã Thọ Ngọc (tỉnh Thanh Hóa) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Xe tải do anh Phạm Văn X. điều khiển rẽ trái qua đường, va chạm với xe đầu kéo do tài xế Phạm Văn T. cầm lái. Sau va chạm, xe đầu kéo tiếp tục mất kiểm soát, tông mạnh vào ô tô con do anh Lê Văn H. điều khiển, chở theo 4 người.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Văn H. tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng. Ba phương tiện liên quan đều hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe tải chuyển hướng không đúng quy định.